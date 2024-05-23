Рада планує дозволити банкам розкривати банківську таємницю на запити Мін'юсту і нотаріусів

23 травня Верховна Рада прийняла за основу законопроєкт № 9235 щодо внесення змін до законодавчих актів України, які стосуються окремих питань розкриття банківської таємниці та заходів встановлення опіки над майном фізичних осіб, визнаних безвісно відсутніми або зниклими безвісти за особливих обставин.

Про це йдеться на сайті ВР.

За відповідний законопроєкт проголосували 228 народних депутатів.

Законопроєкт, який було розроблено Міністерством реінтеграції, має на меті забезпечити законодавче врегулювання розкриття банками інформації, що становить банківську таємницю, на запит нотаріусів для встановлення опіки над майном осіб, які визнані безвісно відсутніми або зниклими безвісти за особливих обставин.

Як зазначено в пояснювальній записці, законопроєктом передбачено, що банки розкриватимуть інформацію, що становить банківську таємницю, на запити Міністерства юстиції з метою розшуку майна осіб, до яких застосовано санкції, для забезпечення виконання рішень суду про заборону політичних партій, під час розгляду справ щодо захисту інтересів держави, а також на запити нотаріусів для вжиття заходів щодо встановлення опіки над майном фізичних осіб, які визнані безвісно відсутніми або зниклими безвісти за особливих обставин.

В записці сказано, що наразі закон “Про банки і банківську діяльність” не містить пункту, що дозволяв би банкам розкривати банківську таємницю в частині надання інформації щодо рахунків, коштів, рухомого майна, індивідуальних банківських сейфів тощо у зазначених випадках.

"Ця прогалина призводить до того, що державні нотаріальні контори та нотаріуси не можуть встановити опіку над вищезазначеним майном (зокрема майновими правами), а заінтересовані особи не можуть реалізувати гарантовані законом права", - йдеться в записці.

Крім того, нотаріуси зможуть отримувати дані про рахунки, кошти, рухоме майно та інше. У Раді вважають, що це сприятиме захисту прав членів сімей зниклих безвісти осіб та дасть їм можливість користуватися коштами, які зберігалися в банку, для забезпечення свого гідного проживання.

Нагадаємо, що в лютому Кабмін поклав саме на Мін'юст ряд додаткових повноважень, зокрема щодо вжиття заходів до розшуку майна заборонених судом політичних партій, затвердження переліку майна, коштів та інших активів таких політсил, їхніх місцевих організацій та інших структурних утворень, які мають бути передані у власність держави.