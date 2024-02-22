НБУ предлагает дать госорганам доступ к номерам банковских карт клиентов

Национальный банк Украины предлагает для общественного обсуждения изменения к Правилам хранения, защиты, использования и раскрытия банковской тайны, утвержденных постановлением Правления Национального банка Украины от 14 июля 2006 года № 267.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Отмечается, что изменения связаны с необходимостью приведения Правил хранения, защиты, использования и раскрытия банковской тайны в соответствие со статьями 62, 62 2 Закона Украины “О банках и банковской деятельности” и усовершенствовании порядка раскрытия информации, составляющей банковскую тайну, Национальном банке Украины.

В частности, в этой связи предусматривается:

дополнить перечень информации, которая составляет банковскую тайну и раскрывается банками по запросам уполномоченных государственных органов;

уточнить вид информации, составляющую банковскую тайну и которую имеет право предоставлять Национальный банк Украины Фонд гарантирования вкладов физических лиц;

уточнить виды проверок, осуществляемых Национальным банком Украины, во время проведения которых банки обязаны предоставлять документы и их копии, содержащие информацию, составляющую банковскую тайну.

Как отмечают в регуляторе, такие нормы содержат проект постановления Правления Национального банка Украины "Об утверждении Изменений к Правилам хранения, защиты, использования и раскрытия банковской тайны".

Предлагается, что банки будут дополнительно раскрывать по запросу госорганов информацию об уникальных идентификаторов и/или номерах эмиссионных платежных инструментов.

Это могут быть, например, номера платежных карт обоих контрагентов операции (как плательщика, так и получателя средств), а также наименование поставщика платежных услуг контрагента.

Заметим, в рамках нового законопроекта о мобилизации на уклоняющихся планируют налагать финансовые ограничения. Но ранее заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова заявляла, что в рамках существующего на сегодняшний день законодательного поля финансово ограничить лиц, уклоняющихся от мобилизации в Украине, нельзя. Поэтому в НБУ надеялись, что власти найдут другие методы влияния.

"Любая информация, имеющаяся в банках и касающаяся каждого конкретного лица, она может раскрываться только в отдельных случаях, в большинстве - по решению суда", - объясняла тогда Рожкова.

Но теперь, исходя из предложенных изменений, госорганы смогут получить доступ к номерам карт и проследить, где происходили транзакции.

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