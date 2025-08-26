В Украине на ФЛП работают почти все рестораны – Гетманцев

Как заявил в своей программе на YouTube-канале глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев, почти все рестораны в Украине работают через физических лиц-предпринимателей, чтобы не платить налоги в полном объеме.

По словам Данила Гетманцева, когда в ресторанах приносят несколько счетов, отдельно за алкоголь и за еду, или вообще требуют наличные деньги, объясняя тем, что не работает терминал – это свидетельствует о том, что ресторан уклоняется от уплаты налогов.

"На ФОПах работают в Украине почти все рестораны. Если сравнивать количество юридических лиц, которые являются активными в этом бизнесе, - это примерно где-то 3200 юридических лиц. ФОПов - 68 000. Большие сети очень фешенебельных ресторанов также измельчаются на ФОПы. Ресторанный бизнес – это же репутация, имидж. И когда ты делаешь большие классные, дорогие, красивые рекламные кампании, когда ты делаешь действительно классное помещение для того, чтобы принимать клиентов, и при этом измельчаешься на два чека – ну разве это серьезно?" - отметил депутат.

По словам Гетманцева, следствием уклонения от налогообложения в ресторанном бизнесе является недополучение государством около 7 млрд гривен ежегодно в виде налогов.

Кроме того, создаются неравные конкурентные условия для тех, кто честно платит налоги и "белые" зарплаты по сравнению с теми, кто уклоняется от этого.

Ярким примером уклонения от уплаты налогов, как отмечает депутат, является сеть ресторанов грузинской кухни Gaga, которая не выдает фискальные чеки и работает преимущественно – а в некоторых заведениях даже исключительно – за наличные деньги.

"Я уже направлял соответствующий запрос о деятельности ресторанов Gaga без выдачи чеков. В ответ меня заверили, что провели соответствующие проверки. Но не изменилось ничего - дальше сеть работает так же, с теми же нарушениями. Если вы непрофессиональны и не можете решить проблему - нужны кадровые решения, пишите заявления. Если участвуете в преступлении - не удивляйтесь серьезным последствиям. Больше предупреждений не будет. Я не верю, что можно не видеть столь масштабную проблему", – заявил Данило Гетманцев, обращаясь к налоговикам города Киева.