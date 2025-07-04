Количество самозанятых лиц достигло рекордного показателя: сколько налогов уплатили

По данным Государственной налоговой службы, более 28 тысяч самозанятых лиц зарегистрированы в настоящее время в Украине. Это рекордный показатель за последние пять лет. С начала полномасштабной самозанятости увеличилось на 1,1 тысячи. Они уплатили более 292 млн. грн. налога за первые пять месяцев 2025 года.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные "Опендатабота".

Число самозанятых растет с начала войны

По данным аналитиков, 28,3 тыс. специалисты, которые осуществляют независимую профессиональную деятельность — то есть самозанятых — зарегистрированы в Украине по состоянию на начало июня 2025 года. Это юристы, частные преподаватели, переводчики, архитекторы, нотариусы, психологи, художники, ученые, врачи и другие специалисты, не имеющие статуса ФЛП, но работающие самостоятельно.

Аналитики отмечают, что это рекордный показатель за последние пять лет.

Пик количества таких специалистов ранее фиксировали в ноябре 2021 года – 27,9 тысячи. С начала полномасштабной войны количество самозанятых профессионалов выросло на 1,1 тысячи – примерно на 4%.

Пока только в Едином реестре адвокатов в настоящее время насчитывается более 71 тысячи специалистов. Впрочем, не все из них оформлены как самозанятые, а, например, могут работать в адвокатских бюро или объединениях, или работать как ФЛП.

Больше всего таких специалистов работает в Киеве – 4,2 тыс. лиц. Следуют Днепропетровщина — 2,5 тыс. и Одесщина – 2,4 тыс.

Сколько налогов уплатили?

В "Опендатаботе" сообщают, что 292,29 млн грн налогов уплатили в бюджет самозанятые за первые пять месяцев 2025 года, что на 33% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

В общей сложности 603,16 млн грн налогов уплатили такие специалисты за прошлый 2024 год.

Лидерами по объемам уплаченных налогов Киев — 140,5 млн грн (23% общей суммы), Львовщина — 49,8 млн грн (8%) и Днепропетровщина — 49,6 млн грн (8%). Однако если во Львовской области эту сумму уплатили 1,3 тыс. человек, то в Днепропетровской — 2,5 тыс. самозанятых уплатили практически ту же сумму.

В Херсонской, Волынской и Киевской областях сумма уплаченных налогов выросла почти вдвое

38 тыс. грн налогов, в среднем, уплатил один самозанятый во Львовской области за 2024 год. В Киеве — 33 тыс. грн, в Винницкой области — 31 тыс. грн. Самые низкие средние суммы – на Луганщине, Донетчине и Херсонщине.

Напомним, что в апреле правительство одобрило законопроект о внедрении международного автоматического обмена информацией о доходах, полученных через цифровые платформы .