Кількість самозайнятих осіб досягла рекордного показника: скільки податків сплатили

За даними Державної податкової служби, понад 28 тисяч самозайнятих осіб зареєстровано наразі в Україні . Це рекордний показник за останні 5 років. Від початку повномасштабної самозайнятих побільшало на 1,1 тисячі. Вони сплатили понад 292 млн грн податку за перші п'ять місяців 2025 року.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані "Опендатабот".

Кількість самозайнятих росте від початку війни

За даними аналітиків, 28,3 тис. фахівців, які провадять незалежну професійну діяльність — тобто самозайнятих — зареєстровано в Україні станом на початок червня 2025 року. Це юристи, приватні викладачі, перекладачі, архітектори, нотаріуси, психологи, митці, науковці, лікарі та інші фахівці, які не мають статусу ФОП, але працюють самостійно.

Аналітики зауважують, що це рекордний показник за останні п’ять років.

Пік кількості таких фахівців раніше фіксували у листопаді 2021 року — 27,9 тисячі. Від початку повномасштабної війни кількість самозайнятих професіоналів зросла на 1,1 тисячі — приблизно на 4%.

Наразі лише у Єдиному реєстрі адвокатів наразі налічується понад 71 тисяча фахівців. Втім не всі з них оформлені як самозайняті, а, наприклад, можуть працювати в адвокатських бюро чи об’єднаннях, або працювати як ФОП.

Найбільше таких фахівців працює у Києві — 4,2 тис. осіб. Наслідують Дніпропетровщина — 2,5 тис. та Одещина — 2,4 тис.

Скільки податків сплатили?

В "Опендатабот" повідомляють, що 292,29 млн грн податків сплатили до бюджету самозайняті за перші п’ять місяців 2025 року, що на 33% більше, ніж за аналогічний період торік.

Загалом 603,16 млн грн податків сплатили такі фахівці за минулий 2024 рік. Це у 1,6 раза більше, ніж у 2023 році та у 1,2 раза більше, ніж до початку повномасштабної..

Лідерами за обсягами сплачених податків є Київ — 140,5 млн грн (23% загальної суми), Львівщина — 49,8 млн грн (8%) та Дніпропетровщина — 49,6 млн грн (8%). Проте, якщо у Львівській області цю суму сплатили 1,3 тис. осіб, то в Дніпропетровській — 2,5 тис. самозайнятих сплатили практично ту ж суму.

У Херсонській, Волинській та Київській областях сума сплачених податків зросла майже удвічі

38 тис. грн податків, у середньому, сплатив один самозайнятий на Львівщині за 2024 рік. У Києві — 33 тис. грн, на Вінниччині — 31 тис. грн. Найнижчі середні суми — на Луганщині, Донеччині та Херсонщині.

Нагадаємо, що у квітні уряд схвалив законопроєкт щодо впровадження міжнародного автоматичного обміну інформацією про доходи, отримані через цифрові платформи. Він передбачає оподаткування доходів самозайнятих, отриманих від діяльності на цифрових платформах на кшталт Uklon, Bolt, OLX, Prom, Rozetka тощо.