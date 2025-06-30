Кількість ФОПів в ІТ-сфері в Україні наближається до чверті мільйона

Станом на середину червня 2025 року, за даними Державної податкової служби, в Україні зареєстровано 248,5 тисяч фізичних осіб-підприємців (ФОП) у сфері інформаційних технологій.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє AIN.

Зазначається, що з цієї кількості переважна більшість, а саме 244,2 тисячі осіб, використовують спрощену систему оподаткування.

Така модель дає змогу співпрацювати з кількома замовниками, отримувати оплату у валюті та самостійно визначати робочий графік.

Юридичні нюанси

Але, як підкреслює видання, статус ФОП в ІТ-галузі має свої правові особливості. Формально такі підприємці не вважаються найманими працівниками компаній, з якими вони співпрацюють. Тому це створює певні юридичні нюанси.

Останнім часом держава дедалі уважніше придивляється до моделі співпраці ІТ-компаній із ФОПами. Органи контролю фіксують випадки, коли під виглядом підприємницької діяльності фактично мають місце трудові відносини.

Це може призвести до податкових перевірок, донарахувань і штрафів для бізнесу, а для спеціалістів — до втрати елементів соціального захисту.

Зауважимо, за перший квартал 2025 року за кількістю відкриттів ФОП сектор інформаційних технологій (ІТ) посів друге місце: 8 586 нових підприємців проти 6 455 у попередньому кварталі.

Високі показники закриттів також в ІТ-секторі (17 242 закритих ФОП у I кв. 2025 проти 14 040 у IV кв. 2024).