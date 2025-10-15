Налог на OLX, Prom, Bolt: комитет Гетманцева поддержал правительственный законопроект

Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики поддержал законопроект, устанавливающий правила автоматического обмена данными о доходах пользователей цифровых платформ. Он предусматривает налогообложение доходов граждан, полученных от деятельности на интернет-площадках типа OLX, Prom, Bolt, Glovo, Rozetka и других.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев.

Автоматический обмен данными о доходах, полученных через цифровые платформы

Так, комитет рекомендовал принять правительственный законопроект N14025 о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и Закон Украины "О банках и банковской деятельности" о внедрении международного автоматического обмена информацией о доходах, полученных через цифровые платформы в первом чтении.

При этом, по словам Гетманцева, депутаты предусмотрели общую льготу на продаже товаров украинцами из-за платформ в 2000 евро в год без уплаты налогов.

Это означает, что одноразовые небольшие продажи бытовых вещей украинцев будут освобождены от налогового бремени. Если сумма дохода будет выше, граждане, в случае поддержки данного документа Верховной Радой, должны будут уплатить налог.

Гетманцев подчеркнул, что этот документ является ключевым шагом для гармонизации национального налогового законодательства с правом Европейского Союза и Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), что будет способствовать выполнению международных обязательств Украины как страны-кандидата на членство в ЕС и ОЭСР.

"Фактически это означает, что Украина присоединяется к европейской системе прозрачности цифровой экономики, где данные о доходах лиц, полученных через цифровые платформы, автоматически передаются между налоговыми органами разных государств", - отметил нардеп.

Он пояснил, что Государственная налоговая служба Украины будет ежегодно получать данные от компетентных органов иностранных юрисдикций согласно соглашению об автоматическом обмене информацией о доходах, полученных через цифровые платформы (DPI Agreement).

В то же время, ГНС будет передавать партнерам соответствующую информацию об их резидентах.

"Принятие этого правительственного законопроекта приблизит Украину к полноценному участию в европейской налоговой архитектуре, где прозрачность, автоматический обмен и налоговая ответственность - не просто технические инструменты, а признаки цивилизованной экономики и доверия между государствами", - подчеркнул Гетманцев.

Что изменится

Как сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины, нововведения будут касаться, например, водителей такси, сотрудничающих с такими сервисами, как Bolt, Uklon, Uber; самых разных специалистов, пользующихся услугами платформ вроде Kabanchik.ua; курьеров служб доставки, таких как Glovo, Zakaz.ua; продавцов на OLX, раньше Slando.

Минфин пояснил, что для доходов физических лиц - подотчетных продавцов будет применяться ставка НДФЛ до 5%, если:

открыт отдельный банковский счет для поступлений с платформ и расчеты произведены через него;

такие лица не самозанятые, не имеют наемных работников;

годовой доход не превышает 834 минимальных зарплат (около 6,7 млн грн);

отсутствует торговля подакцизными товарами.

Для всех остальных случаев будет действовать общая ставка НДФЛ 18%.

По данным Минфина, если в течение года произведено не более трех продаж через платформу на сумму до 2 тысяч евро, допускается использование имеющегося текущего счета, открытого для собственных нужд.

Напомним, Кабинет министров зарегистрировал законопроект N14025 о налогах с граждан, которые продают вещи или предоставляют услуги через онлайн-платформы, еще в сентябре.

Предыдущее правительство также одобряло подобный законопроект о внедрении международного автоматического обмена информацией о доходах, полученных через цифровые платформы, но после отставки Кабмина документ был автоматически отозван.