Податок на OLX, Prom, Bolt: Комітет Гетманцева підтримав урядовий законопроєкт

Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики підтримав законопроєкт, який встановлює правила автоматичного обміну даними про доходи користувачів цифрових платформ. Він передбачає оподаткування доходів громадян, що були отримані від діяльності на інтернет-майданчиках на кшталт OLX, Prom, Bolt, Glovo, Rozetka та інших.

Як пише Delo.ua, про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Автоматичний обмін даними про доходи, отримані через цифрові платформи

Так, Комітет рекомендував прийняти урядовий законопроєкт N14025 про внесення змін до Податкового кодексу України та Закону України "Про банки і банківську діяльність" щодо впровадження міжнародного автоматичного обміну інформацією про доходи, отримані через цифрові платформи в першому читанні.

При цьому, за словами Гетманцева, депутати передбачили загальну пільгу на продажі товарів українцями через платформи у 2000 євро на рік без сплати податків.

Це означає, що одноразові невеликі продажі побутових речей українців будуть звільнені від податкового тягаря. Якщо ж сума доходу буде вищою, громадяни, у разі підтримки даного документу Верховною Радою, повинні будуть сплатити податок.

Гетманцев наголосив, що цей документ є ключовим кроком на шляху гармонізації національного податкового законодавства з правом Європейського Союзу та Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР), що сприятиме виконанню міжнародних зобов’язань України як країни-кандидата на членство в ЄС та ОЕСР.

"Фактично, це означає, що Україна долучається до європейської системи прозорості цифрової економіки, де дані про доходи осіб, отримані через цифрові платформи, автоматично передаються між податковими органами різних держав", - зауважив нардеп.

Він пояснив, що Державна податкова служба України щороку отримуватиме дані від компетентних органів іноземних юрисдикцій згідно угоди про автоматичний обмін інформацією про доходи, отримані через цифрові платформи (DPI Agreement).

Водночас ДПС передаватиме партнерам відповідну інформацію про їхніх резидентів.

"Прийняття цього урядового законопроєкту наблизить Україну до повноцінної участі у європейській податковій архітектурі, де прозорість, автоматичний обмін і податкова відповідальність — не просто технічні інструменти, а ознаки цивілізованої економіки та довіри між державами", - підкреслив Гетманцев.

Що зміниться

Як повідомляє пресслужба Міністерства фінансів України, нововведення стосуватимуться, наприклад, водіїв таксі, що співпрацюють з такими сервісами, як Bolt, Uklon, Uber; найрізноманітніших спеціалістів, що користуються послугами платформ на кшталт Kabanchik.ua; кур’єрів служб доставки, таких як Glovo, Zakaz.ua; продавців на OLX тощо.

Мінфін пояснив, що для доходів фізичних осіб - підзвітних продавців застосовуватиметься ставка ПДФО до 5%, якщо:

відкрито окремий банківський рахунок для надходжень з платформ і розрахунки проведено через нього;

такі особи не є самозайнятими, не мають найманих працівників;

річний дохід не перевищує 834 мінімальні зарплати (близько 6,7 млн грн);

відсутня торгівля підакцизними товарами.

Для усіх інших випадків діятиме загальна ставка ПДФО 18%.

За даними Мінфіну, якщо протягом року здійснено не більше трьох продажів через платформу на суму до 2 тисяч євро, допускається використання наявного поточного рахунку, відкритого для власних потреб.

Нагадаємо, Кабінет міністрів зареєстрував законопроєкт N14025 про податки з громадян, які продають речі чи надають послуги через онлайн-платформи, ще у вересні.

Попередній уряд також схвалював подібний законопроєкт щодо впровадження міжнародного автоматичного обміну інформацією про доходи, отримані через цифрові платформи, але після відставки Кабміну документ був автоматично відкликаний.