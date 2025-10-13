Українцям, які потраплять до реєстру дропів, обмежать фінансові операції

Українців попереджають про серйозні наслідки передачі своїх банківських карток іншим особам. Порушників планують вносити до спеціального реєстру дроперів, після чого їм можуть обмежити фінансові операції або навіть заблокувати отримання пенсій

Як пише Delo.ua, про це заявив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Він зазначив, що вже готується законопроєкт про створення реєстру осіб, які свідомо передають свої банківські картки іншим людям. Після потрапляння до такого списку фінансові можливості громадян суттєво обмежать — залишаться лише базові операції.

Законопроект буде внесено до парламенту найближчим часом.

Чому боротьба зі схемами, де використовують дропів, є дуже важливою?

За словами Гетманцева, після внесення до реєстру людину фактично виключатимуть із фінансової системи — банки не надаватимуть кредити та інші послуги.

Гетманцев підкреслив, що більшість осіб, які передають свої картки, розуміють ризики, навіть якщо не знають точного призначення операцій. Він закликав українців ніколи не передавати свої банківські картки, адже це може призвести до втрати доступу до фінансових послуг, зокрема пенсійних виплат.

"Дропів застосовують у схемах із торгівлею наркотиками, фінансуванням тероризму та відмиванням грошей. Це серйозна загроза, яку потрібно ліквідувати. Тому ми маємо зламати ці схеми й звести до нуля можливості їх відновлення", - наголосив Гетманцев.

Він додав, що потрапляння в реєстр дропів, обмеження можливості здійснення фінансових операцій – все це не вартує тих грошей, які пропонують шахраї за використання банківської карти.

Посилення лімітів на перекази та реєстр "дропів": як банки змінюють контроль клієнтів

Українські банки з 1 червня знизили максимальний ліміт на перекази між картками та рахунками фізичних осіб (р2р-операції). Гранична сума вихідних платежів становить 100 тис. грн. замість 150 тис. грн. на місяць. Мінімальний ліміт на перекази залишився тим самим – на рівні 50 тис. грн на місяць.

Банки встановлюватимуть обмеження на р2р-платежі виходячи з того, наскільки зрозумілі доходи клієнта, а також враховуючи його обороти за рахунками, характер операцій, наявність депозитів, кредитів тощо.

Зауважимо, за шість місяців 2025 року банки закрили понад пів мільйона рахунків по статті фінансового моніторингу у рамках боротьби з так званими "дропами" - людьми, які за оплату передають реквізити та дані своїх карткових рахунків у користування третім особам. Ці рахунки надалі використовуються як "транзитні" для переказу та "відмивання" незаконних коштів.

Детальніше проте, як реєстр дропів дозволить банкам виявляти неблагонадійних клієнтів та встановлювати для них додаткові обмеження, аж до відмови в обслуговуванні та закриття рахунків, читайте в матеріалі Delo.ua.