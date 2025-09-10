"Податок на OLX": Кабмін зареєстрував нові законопроєкти про оподаткування доходів з онлайн-платформ

Кабінетом міністрів зареєстровано законопроєкти про податки з громадян, які продають речі чи надають послуги через онлайн-платформи. Неофіційно їх називають законопроєктами "про податок на OLX".

Як пише Delo.ua, про це йдеться на сайті Верховної ради.

Законопроєкт №14025

9 вересня уряд зареєстрував законопроєкт 14025 про внесення змін до Податкового кодексу та Закону "Про банки і банківську діяльність" щодо впровадження міжнародного автоматичного обміну інформацією про доходи, отримані через цифрові платформи.

Документ пропонує, щоб людям, які заробляють гроші на онлайн-платформах, не доводилося реєструватися як приватні підприємці, які здійснюють звітну діяльність.

Йдеться про будь-який з видів діяльності, що здійснюється продавцем через платформу за винагороду: надання в оренду нерухомого майна, у тому числі житлової та нежитлової нерухомості, а також будь-якого іншого нерухомого майна та місць для паркування, особисті послуги, продаж товарів, надання в оренду транспортних засобів.

Законопроєкт №14026

Також зареєстрований законопроєкт 14026 про внесення змін до статті 50 Цивільного кодексу щодо впровадження міжнародного автоматичного обміну інформацією про доходи, отримані через цифрові платформи.

Документ розроблено для виконання міжнародних зобов'язань перед МВФ та імплементації Директиви Ради ЄС 2021/514 (DAC7) і модельних правил ОЕСР щодо звітності операторів цифрових платформ. Це дозволить Україні виконати свої зобов’язання як кандидата на членство в ЄС та ОЕСР.

Автоматичний обмін даними про доходи, отримані через цифрові платформи

Уряд ухвалив оновлений проєкт змін до Податкового кодексу щодо впровадження міжнародного автоматичного обміну інформацією про доходи, отримані через цифрові платформи наприкінці серпня.

Тоді Мінфін пояснив, що нововведення стосуватимуться, наприклад, водіїв таксі, що співпрацюють з такими сервісами, як Bolt, Uklon, Uber; найрізноманітніших спеціалістів, що користуються послугами платформ на кшталт Kabanchik.ua; кур’єрів служб доставки, таких як Glovo, Zakaz.ua; продавців на OLX тощо.

Що було раніше

У квітні Кабінет міністрів схвалив законопроєкт щодо впровадження міжнародного автоматичного обміну інформацією про доходи, отримані через цифрові платформи. Він передбачав оподаткування доходів, отриманих від діяльності на цифрових платформах на кшталт Uklon, Bolt, OLX, Prom, Rozetka тощо.

Після відставки уряду, в липні, був автоматично відкликаний законопроєкт 13232, відповідно до якого продавцям речей на онлайн-платформах у певних випадках довелося б платити до 23% податків з отриманих коштів.

Тоді уряд пропонував, аби Державна податкова служба отримувала на запит дані про рух і залишок коштів на банківських рахунках підзвітних продавців онлайн-платформ. Тобто, податковій розкривалася б банківська таємниця стосовно рахунків громадян, які знаходять через ці платформи клієнтів для надання сервісних послуг, продають товари, пропонують до оренди житло тощо.

Своєю чергою, онлайн-платформи повинні будуть передавати до податкової інформацію, яка включатиме адресу проживання підзвітних продавців та адресу місця розташування житла, якщо такі продавці пропонують його в оренду.