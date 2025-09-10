"Налог на OLX": Кабмин зарегистрировал новые законопроекты о налогообложении доходов с онлайн-платформ

Кабинетом министров зарегистрированы законопроекты о налогах с граждан, которые продают вещи или предоставляют услуги через онлайн-платформы. Неофициально их называют законопроектами "о налоге на OLX".

Как пишет Delo.ua, об этом говорится на сайте Верховной рады.

Законопроект №14025

9 сентября правительство зарегистрировало законопроект 14025 о внесении изменений в Налоговый кодекс и Закон "О банках и банковской деятельности" о внедрении международного автоматического обмена информацией о доходах, полученных через цифровые платформы.

Документ предлагает, чтобы людям, зарабатывающим деньги на онлайн-платформах, не приходилось регистрироваться как частные предприниматели, осуществляющие отчетную деятельность.

Речь идет о любом из видов деятельности, осуществляемой продавцом через платформу за вознаграждение: предоставление в аренду недвижимого имущества, в том числе жилой и нежилой недвижимости, а также любого другого недвижимого имущества и парковочных мест, личные услуги, продажа товаров, предоставление в аренду транспортных средств.

Законопроект №14026

Также зарегистрирован законопроект 14026 о внесении изменений в статью 50 Гражданского кодекса о внедрении международного автоматического обмена информацией о доходах, полученных через цифровые платформы.

Документ разработан для выполнения международных обязательств перед МВФ и имплементации Директивы Совета ЕС 2021/514 (DAC7) и модельных правил ОЭСР по отчетности операторов цифровых платформ. Это позволит Украине выполнить свои обязательства в качестве кандидата на членство в ЕС и ОЭСР.

Автоматический обмен данными о доходах, полученных через цифровые платформы

Правительство приняло обновленный проект изменений в Налоговый кодекс о внедрении международного автоматического обмена информацией о доходах, полученных через цифровые платформы в конце августа.

Тогда Минфин объяснил, что нововведения будут касаться, например, водителей такси, сотрудничающих с такими сервисами, как Bolt, Uklon, Uber; самых разных специалистов, пользующихся услугами платформ вроде Kabanchik.ua; курьеров служб доставки, таких как Glovo, Zakaz.ua; продавцов на OLX, раньше Slando.

Что было раньше

В апреле Кабинет министров одобрил законопроект о внедрении международного автоматического обмена информацией о доходах, полученных через цифровые платформы. Он предусматривал налогообложение доходов, полученных от деятельности на цифровых платформах типа Uklon, Bolt, OLX, Prom, Rozetka и т.д.

После отставки правительства, в июле, был автоматически отозван законопроект 13232, согласно которому продавцам вещей на онлайн-платформах в определенных случаях пришлось бы платить до 23% налогов с полученных средств.

Тогда правительство предлагало, чтобы Государственная налоговая служба получала по запросу данные о движении и остатке средств на банковских счетах подотчетных продавцов онлайн-платформ. То есть, налоговой раскрывалась бы банковская тайна по счетам граждан, которые находят через эти платформы клиентов для предоставления сервисных услуг, продают товары, предлагают к аренде жилье и т.д.

В свою очередь онлайн-платформы должны будут передавать в налоговую информацию, которая будет включать адрес проживания подотчетных продавцов и адрес местоположения жилья, если такие продавцы предлагают его в аренду.