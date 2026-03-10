Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,90

+0,17

EUR

50,71

+0,17

Наличный курс:

USD

44,25

44,00

EUR

51,50

51,20

AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре года большой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Кому из украинцев не нужно подавать годовую декларацию о доходах

подать декларацию
Обычное право на доходы подается до 1 мая. Фото: unsplash

Украинцам не нужно подавать годовую налоговую декларацию, если в течение года они получали только не облагаемые налогом доходы или такие, с которых налог уже уплатили. Это касается большинства наемных работников, получающих заработную плату от работодателя и не имеющих дополнительных налогооблагаемых доходов.

Как пишет Delo.ua, в Налоговом кодексе Украины есть случаи, в которых декларацию о доходах подавать не нужно, сообщает Налоговая служба.

В каких случаях право на доходы не подается

Если в течение года украинцы получали только указанные доходы, подавать декларацию по итогам года не нужно:

  • доходы (в том числе иностранные), не включаемые в общий налогооблагаемый доход;
  • доходы исключительно от налоговых агентов (например, работодателя), независимо от их вида и размера. В этом случае налог исчисляется при выплате;
  • доходы от продажи, обмена или дарения имущества, если они не облагаются налогом, облагаются налогом по нулевой ставке или налог уже был уплачен во время нотариального удостоверения договора;
  • наследство, которое облагается налогом по нулевой ставке или с которого налог был уплачен ранее.

Фактически речь идет о большинстве наемных работников, получающих только зарплату.

Когда нужно подавать декларацию о доходах в налоговую

Если в течение года были другие доходы, подлежащие декларированию (например, иностранные доходы или независимая профессиональная деятельность), обязанность подать декларацию сохраняется.

Обычная право на доходы: подается до 1 мая, чтобы задекларировать прошлогодние доходы и уплатить налоги.

Декларация для налоговой скидки: подается до 31 декабря 2026 года.

Напомним, с начала года в Украине продолжается прием деклараций об имущественном положении и доходах. Подробно рассказывали, кому обязательно нужно подавать декларацию и кто имеет право на налоговую скидку.

Автор:
Ольга Сичь