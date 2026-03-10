Кому из украинцев не нужно подавать годовую декларацию о доходах

Украинцам не нужно подавать годовую налоговую декларацию, если в течение года они получали только не облагаемые налогом доходы или такие, с которых налог уже уплатили. Это касается большинства наемных работников, получающих заработную плату от работодателя и не имеющих дополнительных налогооблагаемых доходов.

Как пишет Delo.ua, в Налоговом кодексе Украины есть случаи, в которых декларацию о доходах подавать не нужно, сообщает Налоговая служба.

В каких случаях право на доходы не подается

Если в течение года украинцы получали только указанные доходы, подавать декларацию по итогам года не нужно:

доходы (в том числе иностранные), не включаемые в общий налогооблагаемый доход;

доходы исключительно от налоговых агентов (например, работодателя), независимо от их вида и размера. В этом случае налог исчисляется при выплате;

доходы от продажи, обмена или дарения имущества, если они не облагаются налогом, облагаются налогом по нулевой ставке или налог уже был уплачен во время нотариального удостоверения договора;

наследство, которое облагается налогом по нулевой ставке или с которого налог был уплачен ранее.

Фактически речь идет о большинстве наемных работников, получающих только зарплату.

Когда нужно подавать декларацию о доходах в налоговую

Если в течение года были другие доходы, подлежащие декларированию (например, иностранные доходы или независимая профессиональная деятельность), обязанность подать декларацию сохраняется.

Обычная право на доходы: подается до 1 мая, чтобы задекларировать прошлогодние доходы и уплатить налоги.

Декларация для налоговой скидки: подается до 31 декабря 2026 года.

Напомним, с начала года в Украине продолжается прием деклараций об имущественном положении и доходах. Подробно рассказывали, кому обязательно нужно подавать декларацию и кто имеет право на налоговую скидку.