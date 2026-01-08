Декларирование 2026: как украинцам отчитаться о доходах и сэкономить на налогах

С 1 января в Украине начался прием деклараций об имущественном положении и доходах, полученных в течение 2025 года. Своевременная отчетность — признак финансовой культуры и личный вклад украинцев в безопасность государства. Однако не все граждане обязаны представлять этот документ.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Государственной налоговой службы Украины.

Кто обязательно должен подать декларацию?

Налоговую декларацию обязательно подают физические лица, получавшие в 2025 году:

доходы, с которых налог не удерживался при выплате, но они не освобождены от налогообложения;

доходы от лиц, не являющихся налоговыми агентами (например, от других граждан);

иностранные доходы;

доходы от предпринимательской деятельности (кроме ФЛП на упрощенной системе);

доходы от независимой профессиональной деятельности (адвокаты, нотариусы, аудиторы и т.п.);

другие доходы в случаях, предусмотренных Налоговым кодексом Украины.

Кому можно не беспокоиться?

Обязанность считается выполненной автоматически, если вы получали только:

заработную плату, с которой налоги уже удержал работодатель;

наследство или подарки от родственников первой и второй степени родства (облагаются налогом по нулевой ставке);

доходы от продажи имущества, которые по закону не нуждаются в дополнительной уплате налогов.

Сроки и дедлайны

Важно не упустить ключевые даты 2026 года:

до 1 мая - крайний срок для тех, кто обязан задекларировать доходы;

до 31 декабря — срок для подающих декларацию добровольно ради получения налоговой скидки.

Право на налоговую скидку

Декларация – это не только об уплате, но и о возвращении. Вы имеете право на налоговую скидку, если в 2025 году тратили средства на:

обучение (свое или детей);

проценты по ипотечному кредиту;

страховые взносы и благотворительность.

Чтобы получить выплату от государства, нужно приложить к декларации копии документов, подтверждающих ваши расходы (квитанции, чеки, договоры).

Напомним, ранее Государственная налоговая служба Украины дала четкие разъяснения по поводу избежания двойного налогообложения и рассказала, какие доходы можно не декларировать. Если гражданин Украины официально работает и платит налоги по месту жительства за границей, повторно платить их не нужно.