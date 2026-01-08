- Категория
Декларирование 2026: как украинцам отчитаться о доходах и сэкономить на налогах
С 1 января в Украине начался прием деклараций об имущественном положении и доходах, полученных в течение 2025 года. Своевременная отчетность — признак финансовой культуры и личный вклад украинцев в безопасность государства. Однако не все граждане обязаны представлять этот документ.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Государственной налоговой службы Украины.
Кто обязательно должен подать декларацию?
Налоговую декларацию обязательно подают физические лица, получавшие в 2025 году:
- доходы, с которых налог не удерживался при выплате, но они не освобождены от налогообложения;
- доходы от лиц, не являющихся налоговыми агентами (например, от других граждан);
- иностранные доходы;
- доходы от предпринимательской деятельности (кроме ФЛП на упрощенной системе);
- доходы от независимой профессиональной деятельности (адвокаты, нотариусы, аудиторы и т.п.);
- другие доходы в случаях, предусмотренных Налоговым кодексом Украины.
Кому можно не беспокоиться?
Обязанность считается выполненной автоматически, если вы получали только:
- заработную плату, с которой налоги уже удержал работодатель;
- наследство или подарки от родственников первой и второй степени родства (облагаются налогом по нулевой ставке);
- доходы от продажи имущества, которые по закону не нуждаются в дополнительной уплате налогов.
Сроки и дедлайны
Важно не упустить ключевые даты 2026 года:
- до 1 мая - крайний срок для тех, кто обязан задекларировать доходы;
- до 31 декабря — срок для подающих декларацию добровольно ради получения налоговой скидки.
Право на налоговую скидку
Декларация – это не только об уплате, но и о возвращении. Вы имеете право на налоговую скидку, если в 2025 году тратили средства на:
- обучение (свое или детей);
- проценты по ипотечному кредиту;
- страховые взносы и благотворительность.
Чтобы получить выплату от государства, нужно приложить к декларации копии документов, подтверждающих ваши расходы (квитанции, чеки, договоры).
Напомним, ранее Государственная налоговая служба Украины дала четкие разъяснения по поводу избежания двойного налогообложения и рассказала, какие доходы можно не декларировать. Если гражданин Украины официально работает и платит налоги по месту жительства за границей, повторно платить их не нужно.