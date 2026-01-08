Декларування 2026: як українцям відзвітувати про доходи та зекономити на податках

З 1 січня в Україні розпочався прийом декларацій про майновий стан і доходи, отримані протягом 2025 року. Своєчасне звітування — це ознака фінансової культури та особистий внесок українців у безпеку держави. Проте не всі громадяни зобов’язані подавати цей документ.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Державної податкової служби України.

Хто обов’язково має подати декларацію?

Податкову декларацію обов’язково подають фізичні особи, які у 2025 році отримували:

доходи, з яких податок не утримувався під час виплати, але вони не звільнені від оподаткування;

доходи від осіб, які не є податковими агентами (наприклад, від інших громадян);

іноземні доходи;

доходи від підприємницької діяльності (крім ФОП на спрощеній системі);

доходи від незалежної професійної діяльності (адвокати, нотаріуси, аудитори тощо);

інші доходи у випадках, передбачених Податковим кодексом України.

Кому можна не турбуватися?

Обов’язок вважається виконаним автоматично, якщо ви отримували лише:

заробітну плату, з якої податки вже утримав роботодавець;

спадщину або подарунки від родичів першого та другого ступеня споріднення (оподатковуються за нульовою ставкою);

доходи від продажу майна, які за законом не потребують додаткової сплати податків.

Терміни та дедлайни

Важливо не проґавити ключові дати 2026 року:

до 1 травня — крайній строк для тих, хто зобов’язаний задекларувати доходи;

до 31 грудня — термін для тих, хто подає декларацію добровільно заради отримання податкової знижки.

Право на податкова знижку

Декларація — це не тільки про сплату, а й про повернення. Ви маєте право на податкову знижку, якщо у 2025 році витрачали кошти на:

навчання (своє або дітей);

відсотки за іпотечним кредитом;

страхові внески та благодійність.

Щоб отримати виплату від держави, потрібно додати до декларації копії документів, що підтверджують ваші витрати (квитанції, чеки, договори).

Нагадаємо, раніше Державна податкова служба України дала чіткі роз’яснення щодо уникнення подвійного оподаткування та розповіла, які доходи можна не декларувати. Якщо громадянин України офіційно працює і сплачує податки за місцем проживання за кордоном, повторно сплачувати їх не потрібно.