Українці задекларували майже 300 млрд гривень доходів за 2025 рік: які регіони стали лідерами

Громадяни України задекларували 299 мільярдів гривень доходів за 2025 рік, подавши майже 176 тисяч декларацій. Найвищу активність продемонстрували Рівненська, Миколаївська та Волинська області, а загальна сума легалізованих іноземних доходів сягнула 20,7 мільярда гривень.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба ДПСУ.

Порівняно з минулим роком, найактивніше декларували отримані доходи мешканці таких регіонів:

Рівненська область (+10%);

Миколаївська область (+8%);

Волинська область (+7%);

Одеська область (+6%);

місто Київ (+6%).

За підсумками поданих декларацій громадяни самостійно визначили до сплати такі суми:

5,7 мільярда гривень податку на доходи фізичних осіб;

2,5 мільярда гривень військового збору.

У податковій зазначили, що до кампанії активно долучалися особи, які отримували іноземні доходи. Загалом такі кошти задекларували 12,7 тисячі платників, що на 3,4 тисячі осіб більше порівняно з попереднім роком. Сума задекларованих іноземних доходів становила 20,7 мільярда гривень. За результатами звітування про іноземні доходи громадяни самостійно нарахували до сплати 2,4 мільярда гривень податку на доходи фізичних осіб та 1,0 мільярд гривень військового збору.

Очільниця ДПС Леся Карнаух наголосила, що відомство працює над змінами у культурі добровільної сплати податків та покращує сервіси, запустивши спільно з Мінцифри подачу декларацій і отримання податкової знижки у застосунку "Дія". Вона також додала: "Ми вдячні кожному платнику податків... Бо це про нашу здатність забезпечувати обороноздатність країни, підтримку соціальних програм, виплату зарплат і пенсій. Це про спільну участь у тому, щоб країна вистояла".

У ДПСУ нагадали, що граничний строк сплати визначених податкових зобов'язань встановлено до 31 липня включно. Сплата податку на доходи фізичних осіб та військового збору забезпечує фінансову стійкість держави. ПДФО формує дохідну частину місцевих та державного бюджетів для фінансування освіти, медицини та соціальних програм. Військовий збір у повному обсязі спрямовується на фінансування сектору безпеки і оборонного комплексу України.

Зауважимо, подати річну декларацію про доходи і майновий стан, а також оформити податкову знижку можна через портал "Дія".