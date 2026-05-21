Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,23

+0,07

EUR

51,30

+0,01

Готівковий курс:

USD

44,10

44,00

EUR

51,64

51,40

Nexus: територіярозвитку стартапів

Nexus: територія

розвитку стартапів
ТОП 100

Лідери українського
бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Editorial Projects AI Лідери
Editorial Series

Чотири роки
великої війни
Editorial Series

Україна на межі

блекауту
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
Delo Index

Галузеві лідери

2025 року
Delo Index

Лідери
бізнес-репутації
Editorial Series

Двадцять

сталевих років
ТОП 100

Топ платників

податків 2025
ТОП 100

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна&nbsp;справа

Власна 

справа
Editorial Series

Інвестиції 

в освіту
Навчаннядля життя

Навчання

для життя
Editorial Series

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Українці задекларували майже 300 млрд гривень доходів за 2025 рік: які регіони стали лідерами

гривні
ОВДП поповнили держбюджет на понад 4,6 млрд грн. / Shutterstock

Громадяни України задекларували 299 мільярдів гривень доходів за 2025 рік, подавши майже 176 тисяч декларацій. Найвищу активність продемонстрували Рівненська, Миколаївська та Волинська області, а загальна сума легалізованих іноземних доходів сягнула 20,7 мільярда гривень.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба ДПСУ.

Порівняно з минулим роком, найактивніше декларували отримані доходи мешканці таких регіонів:

  • Рівненська область (+10%); 
  • Миколаївська область (+8%); 
  • Волинська область (+7%); 
  • Одеська область (+6%); 
  • місто Київ (+6%).

За підсумками поданих декларацій громадяни самостійно визначили до сплати такі суми:

  • 5,7 мільярда гривень податку на доходи фізичних осіб; 
  • 2,5 мільярда гривень військового збору.

У податковій зазначили, що до кампанії активно долучалися особи, які отримували іноземні доходи. Загалом такі кошти задекларували 12,7 тисячі платників, що на 3,4 тисячі осіб більше порівняно з попереднім роком. Сума задекларованих іноземних доходів становила 20,7 мільярда гривень. За результатами звітування про іноземні доходи громадяни самостійно нарахували до сплати 2,4 мільярда гривень податку на доходи фізичних осіб та 1,0 мільярд гривень військового збору.

Очільниця ДПС Леся Карнаух наголосила, що відомство працює над змінами у культурі добровільної сплати податків та покращує сервіси, запустивши спільно з Мінцифри подачу декларацій і отримання податкової знижки у застосунку "Дія". Вона також додала: "Ми вдячні кожному платнику податків... Бо це про нашу здатність забезпечувати обороноздатність країни, підтримку соціальних програм, виплату зарплат і пенсій. Це про спільну участь у тому, щоб країна вистояла".

У ДПСУ нагадали, що граничний строк сплати визначених податкових зобов'язань встановлено до 31 липня включно. Сплата податку на доходи фізичних осіб та військового збору забезпечує фінансову стійкість держави. ПДФО формує дохідну частину місцевих та державного бюджетів для фінансування освіти, медицини та соціальних програм. Військовий збір у повному обсязі спрямовується на фінансування сектору безпеки і оборонного комплексу України.

Зауважимо, подати річну декларацію про доходи і майновий стан, а також оформити податкову знижку можна через портал "Дія".

Автор:
Тетяна Ковальчук