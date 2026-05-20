Без помилок та черг: декларацію про доходи та податкову знижку тепер можна оформити через "Дію"

Державна податкова служба України спільно з Міністерством цифрової трансформації зробили крок до цифровізації податкових сервісів. Відтепер подати річну декларацію про майновий стан і доходи, а також оформити податкову знижку можна через портал "Дія".

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Державна податкова служба України.

За словами в.о. голови ДПСУ Лесі Карнаух, цьогоріч 176 тисяч громадян вже прозвітували про свої доходи в межах деклараційної кампанії. Зараз новим цифровим способом можуть скористатися ті, хто хоче отримати податкову знижку.

"Подати декларацію на отримання податкової знижки громадяни можуть до кінця року. Цьогоріч ДПС вже отримала 57,4 тисячі декларацій українців, які бажають повернути частину сплаченого ПДФО за деякі витрати", – зазначила вона.

Система передбачає автоматичне передзаповнення даних на основі інформації ДПС, що спрощує процес подачі, мінімізує помилки та скорочує час на отримання послуги.

Як скористатися сервісом?

Порядок використання сервісу:

Авторизуйтеся на порталі "Дія" за допомогою КЕП. Знайдіть послугу "Податкова декларація про майновий стан і доходи фізичних осіб". Оберіть опцію: задекларувати дохід чи отримати податкову знижку. Перевірте дані – система підтягне інформацію з баз ДПС. Для податкової знижки виберіть вид і внесіть суму понесених витрат за: освіту – оплата за дитсадок, школу та інші навчальні заклади; іпотеку – сплата відсотків за кредитом; страхування – внески за договорами довгострокового страхування життя або недержавного пенсійного забезпечення; медичні послуги – витрати на допоміжні репродуктивні технології чи окремі вида лікування; благодійність – пожертви неприбутковим організаціям. Завантажте документи про витрати: квитанції, чеки, договори з надавачами послуг. Внесіть рахунок, на який хочете отримати знижку. Перевірте декларацію, підпишіть КЕП та надішліть.

"Податкові послуги в декілька кліків – важлива складова розвитку сервісів ДПС. Подання декларацій через вже звичний і зручний для українців інтерфейс порталу Дія спростить платникам взаємодію із податковою. А вже наступна деклараційна кампанія буде ще активнішою завдяки новому способу звітування про доходи. Хоча традиційні способи теж продовжують працювати і вдосконалюватись", – наголосила Карнаух.

Раніше повідомлялося, що податкова знижка – це механізм, який дозволяє громадянам повернути частину вже сплаченого податку на доходи фізичних осіб. Нею можуть скористатися всі офіційно працевлаштовані українці, які мають документально підтверджені витрати, що підпадають під відшкодування