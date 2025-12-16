Українці ще мають час повернути частину сплачених податків за минулий рік: як це зробити

Громадяни України ще мають шанс повернути частину грошей, сплачених державі протягом 2024 року. Це можливо завдяки механізму податкової знижки. Але часу залишилося мало: подати декларацію потрібно до 31 грудня 2025 року включно. Після цієї дати можливість отримати компенсацію за попередній рік зникає безповоротно.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Державна податкова служба України..

"Податкова знижка – це механізм, який дозволяє громадянам повернути частину вже сплаченого податку на доходи фізичних осіб. Нею можуть скористатися всі офіційно працевлаштовані українці, які мають документально підтверджені витрати, що підпадають під відшкодування", — пояснили у податковій.

Сума відшкодування може сягати від сотень до десятків тисяч гривень, що робить це одним із найпростіших способів зекономити власні кошти.

За що можна отримати компенсацію?

Перелік витрат, які можна включити до податкової знижки за 2024 рік, є досить широким і охоплює найважливіші сфери життя:

Оплата навчання. Власне навчання або навчання членів сім'ї першого ступеня споріднення (діти, батьки, чоловік/дружина) у закладах освіти України.

Благодійні внески. Пожертвування неприбутковим організаціям (не більше ніж 4% від загального доходу).

Іпотечний кредит. Частина суми відсотків за користування житловим кредитом.

Страхування та пенсія . Страхові платежі за договорами довгострокового страхування життя, недержавного пенсійного забезпечення.

Медичні послуги. Витрати на допоміжні репродуктивні технології (не більше третини зарплати за рік);

Вартість держпослуг , пов'язаних з усиновленням дитини.

Житло. Витрати на будівництво/придбання доступного житла, а також витрати на оренду житла для внутрішньо переміщених осіб (ВПО) за певних умов.

Переобладнання авто. Витрати на переобладнання транспортного засобу для використання біопалива (газ, біоетанол, біодизель тощо).

Інвестиції. Витрати на придбання акцій підприємства-резидента "Дія City".

Щоб отримати знижку, необхідно мати копії всіх документів, що підтверджують ваші витрати (договори, квитанції, чеки, платіжні доручення).

Подання декларації

Декларацію можна подати за місцем реєстрації або в електронному вигляді.Поштове відправлення має містити опис вкладення та повідомлення про вручення. Сума відшкодування перераховується на банківський рахунок платника протягом 60 календарних днів після подання декларації.

Нагадаємо, протягом січня – вересня поточного року українці задекларували до повернення з бюджету 565,1 млн грн податкової знижки. Порівняно з відповідним періодом минулого року сума зросла на 104,1 млн грн.