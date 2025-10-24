Українцям повернули 565,1 млн грн податкової знижки: як це працює

Протягом січня – вересня поточного року українці задекларували до повернення з бюджету 565,1 млн грн податкової знижки. Порівняно з відповідним періодом минулого року сума зросла на 104,1 млн грн.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу Державної податкової служби (ДПС).

Майже 100 тисяч українців скористалися податковою знижкою

Зазначається, що загалом податковою знижкою скористалися 96,7 тис. українців.

Вони найчастіше декларували витрати на:

оплату навчання,

страхування та пенсійні внески,

сплату відсотків за іпотекою.

Як отримати податкову знижку

В ДПС нагадали, що для отримання податкової знижки потрібно до 31 грудня подати податкову декларацію про майновий стан та доходи.

Головна умова – отримувати офіційні доходи, з яких сплачено податок на доходи фізичних осіб.

Зробити це можна у такі способи:

подати особисто або уповноваженою на це особою в орган ДПС за місцем обліку; надіслати поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення; через Електронний кабінет платника.

До декларації додаються підтверджувальні документи:

копії квитанцій, чеків, платіжних доручень,

копії договорів про надання послуг тощо.

В Україні вже давно діє податкова знижка: чому нею користуються одиниці

В Україні вже давно діє механізм, що дозволяє кожному платнику повернути частину сплаченого податку на доходи фізичних осіб (ПДФО). Сюди можна віднести витрати на навчання, оренду житла для ВПО, страхування, іпотеку чи лікування тощо.

Податкова знижка передбачена статтею 166 Податкового кодексу України. Право на неї має кожен платник податків, але користуються ним одиниці.

Щоб отримати знижку, потрібно мати офіційно підтверджені витрати, в тому числі чеки. Але крім цього, звичайно, мати і білі доходи.

На думку голови комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева, податкова знижка могла б стати ефективним інструментом підтримки людей, але перешкоджає цьому тінізація.

"Те, що люди не користуються знижкою - є яскравим прикладом того, як тінь краде наші гроші - і держави, і громадян. А ми цього не помічаємо!", - наголосив нардеп.

Він звернув увагу податкових органів на необхідність активнішого проведення роз’яснювальної роботи щодо механізму отримання податкової знижки.

Нагадаємо, за дев'ять місяців 2025 року платники податків перерахували до бюджету понад 453 млрд грн податку на доходи фізичних осіб (ПДФО). Це на 18,8% (або 71,8 млрд грн) більше, ніж за аналогічний період минулого року.