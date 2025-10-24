Украинцам вернули 565,1 млн грн налоговой скидки: как это работает

В январе-сентябре текущего года украинцы задекларировали до возвращения из бюджета 565,1 млн грн налоговой скидки. По сравнению с соответствующим периодом в прошлом году сумма выросла на 104,1 млн грн.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Государственной налоговой службы (ГНС).

Около 100 тысяч украинцев воспользовались налоговой скидкой

Отмечается, что в целом налоговой скидкой воспользовались 96,7 тыс. украинцев.

Они чаще всего декларировали расходы на:

оплату обучения,

страхование и пенсионные взносы,

уплату процентов по ипотеке.

Как получить налоговую скидку

В ГНС напомнили, что для получения налоговой скидки нужно до 31 декабря подать налоговую декларацию об имущественном положении и доходах.

Главное условие – получать официальные доходы, с которых уплачен налог на доходы физических лиц.

Сделать это можно следующими способами:

подать лично или уполномоченным на это лицом в орган ГНС по месту учета; отправить по почте с уведомлением о вручении и с описанием вложения; через электронный кабинет плательщика.

К декларации прилагаются подтверждающие документы:

копии квитанций, чеков, платежных поручений,

копии договоров о предоставлении услуг и т.п.

В Украине уже давно действует налоговая скидка: почему ею пользуются единицы

В Украине уже давно действует механизм, позволяющий каждому плательщику вернуть часть уплаченного налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Сюда можно отнести расходы на обучение, аренду жилья для ВПЛ, страхование, ипотеку или лечение.

Налоговая скидка предусмотрена статьей 166 Налогового кодекса. Право на нее имеет каждый налогоплательщик, но пользуются им единицы.

Чтобы получить скидку, необходимо иметь официально подтвержденные расходы, в том числе чеки. Но кроме этого, конечно, иметь и белые доходы.

По мнению главы комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева, налоговая скидка могла бы стать эффективным инструментом поддержки людей, но препятствует этому тенизация.

"То, что люди не пользуются скидкой - яркий пример того, как тень ворует наши деньги - и государства, и граждан. А мы этого не замечаем!", - подчеркнул нардеп.

Он обратил внимание налоговых органов на необходимость более активного проведения разъяснительной работы по механизму получения налоговой скидки.

Напомним, за девять месяцев 2025 года налогоплательщики перечислили в бюджет более 453 млрд грн налога на доходы физических лиц (НДФЛ ). Это на 18,8% (или 71,8 млрд грн) больше, чем за аналогичный период в прошлом году.