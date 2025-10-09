Налог на доходы физлиц превысил 453 млрд грн: какие области перечислили больше всего средств

За девять месяцев 2025 года налогоплательщики перечислили в бюджет более 453 млрд грн налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Это на 18,8% (или 71,8 млрд грн) больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Государственной налоговой службы Украины.

Регионы-лидеры по уплате НДФЛ

Лидерство стабильно удерживают плательщики Киева, которые перечислили 106,7 млрд грн. Это почти 24 % всех поступлений налога.

Также самые большие суммы уплатили плательщики:

Днепропетровской – 44,6 млрд грн,

Львовской – 30,5 млрд грн,

Киевской областей – 27 млрд гривен.

Налоговая скидка для граждан

В ГНС напомнили, что до 31 декабря 2025 украинцы могут воспользоваться налоговой скидкой за расходы, осуществленные в 2024 году. Это право предоставляется плательщикам НДФЛ, имеющим расходы, подлежащие компенсации из бюджета.

Заметим, в течение января - июля 2025 плательщики, находящиеся на упрощенной системе налогообложения, уплатили в бюджет 45,8 млрд грн единого налога. Это на 5,1 млрд грн (12,5%) больше, чем за аналогичный период в прошлом году.