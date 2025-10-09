Запланована подія 2

Податок на доходи фізосіб перевищив 453 млрд грн: які області перерахували найбільше коштів

податки
Названо регіони-лідери за сплатою ПДФО за 9 місяців. / Depositphotos

За дев'ять місяців 2025 року платники податків перерахували до бюджету понад 453 млрд грн податку на доходи фізичних осіб (ПДФО). Це на 18,8% (або 71,8 млрд грн) більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на дані Державної податкової служби України.

Регіони-лідери за сплатою ПДФО

Лідерство стабільно тримають платники Києва, які перерахували 106,7 млрд грн. Це – майже 24 % усіх надходжень податку.

Також найбільші суми сплатили платники:

  • Дніпропетровської – 44,6 млрд грн,
  • Львівської – 30,5 млрд грн,
  • Київської областей – 27 млрд гривень.

Податкова знижка для громадян

У ДПС нагадали, що до 31 грудня 2025 року українці можуть скористатися податковою знижкою за витрати, здійснені у 2024 році. Це право надається платникам ПДФО, які мають витрати, що підлягають компенсації з бюджету.

Зауважимо, протягом січня - липня 2025 року платники, що перебувають на спрощеній системі оподаткування, сплатили до бюджету 45,8 млрд грн єдиного податку. Це на 5,1 млрд грн (12,5%) більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Автор:
Тетяна Бесараб