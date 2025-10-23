Незадекларированный труд: налоговая выявила нарушения у 3,5 тысяч субъектов хозяйствования, используя данные РРО

Государственная налоговая служба по результатам анализа налоговой отчетности за июнь 2025 года выявила 3,5 тысяч субъектов хозяйствования, у которых количество активных регистраторов расчетных операций РРО/ПРРО превышало количество официально оформленных работников.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу ГНС.

Отмечается, что этим плательщикам были направлены информационные сообщения через "Электронный кабинет". Налоговики обратили внимание бизнеса на признаки, свидетельствующие об использовании незадекларированного труда.

В ГНС отмечают, что благодаря такой профилактической работе более 1,7 тыс. плательщиков оперативно отреагировали и уже в августе устранили нарушения.

"Своевременное оформление всех работников, вовлеченных в хозяйственную деятельность, не только позволит избежать финансовых санкций, но и будет способствовать созданию конкурентных условий ведения бизнеса", - отмечают в ГНС.

Там напомнили, что фактические проверки контролирующими органами проводятся исключительно по рискоориентированному подходу, с учетом решения СНБО о введении правовых и организационных мер по мораторию на безосновательные проверки и вмешательства государственных органов в деятельность бизнеса.

ГНС может использовать данные РРО для проверок

Верховный суд Украины подтвердил право ГНС использовать данные системы учета регистраторов расчетных операций (РРО) при проведении проверок.

Теперь ГНСС может использовать такие данные, как:

информация о финансово-хозяйственных операциях;

сведения об использовании РРО и программных РРО;

электронные копии расчетных и фискальных чеков;

другие данные, содержащиеся в системе учета РРО.

Это значит, что теперь налоговики могут более эффективно контролировать соблюдение порядка проведения расчетов бизнесом.

Напомним, ГНС провела контрольные мероприятия по бизнесу с несоответствием задекларированных доходов фактическим расходам. После проведенных проверок было зафиксировано сокращение на 40% количества предприятий, декларирующих низкие выручки.