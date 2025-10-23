Незадекларована праця: податкова виявила порушення у 3,5 тисячі суб’єктів господарювання, використовуючи дані РРО

Державна податкова служба за результатами аналізу податкової звітності за червень 2025 року виявила 3,5 тисячі суб’єктів господарювання, в яких кількість активних реєстраторів розрахункових операцій РРО/ПРРО перевищувала кількість офіційно оформлених працівників.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу ДПС.

Зазначається, що цим платникам були надіслані інформаційні повідомлення через "Електронний кабінет". Податківці звернули увагу бізнесу на ознаки, що можуть свідчити про використання незадекларованої праці.

У ДПС зауважують, що завдяки такій профілактичній роботі понад 1,7 тис. платників оперативно відреагували і вже у серпні усунули порушення.

"Своєчасне оформлення всіх працівників, залучених до господарської діяльності, не лише дозволить уникнути фінансових санкцій, а й сприятиме створенню конкурентних умов ведення бізнесу", - наголошують в ДПС.

Там нагадали, що фактичні перевірки контролюючими органами проводяться виключно за ризикоорієнтованим підходом, з урахуванням рішення РНБО про запровадження правових і організаційних заходів щодо мораторію на безпідставні перевірки та втручання державних органів у діяльність бізнесу.

ДПС може використовувати дані РРО для перевірок

Верховний суд України підтвердив право ДПС використовувати дані системи обліку реєстраторів розрахункових операцій (РРО) під час проведення перевірок.

Відтепер ДПС може використовувати такі дані, як:

інформація про фінансово-господарські операції;

відомості про використання РРО та програмних РРО;

електронні копії розрахункових та фіскальних чеків;

інші дані, що містяться в системі обліку РРО.

Це означає, що податківці тепер можуть більш ефективно контролювати дотримання порядку проведення розрахунків бізнесом.

Нагадаємо, ДПС провела контрольні заходи щодо бізнесу із невідповідністю задекларованих доходів фактичним витратам. Після проведених перевірок було зафіксовано скорочення на 40% кількості підприємств, які декларують низькі виторги.