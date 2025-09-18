Запланована подія 2

ДПС може використовувати дані РРО для перевірок: рішення Верховного суду

Державна податкова служба України, табличка
Тепер ДПС може використовувати дані РРО для перевірок. Фото: facebook.com/TaxUkraine.

Верховний суд України підтвердив право податкової служби використовувати дані системи обліку реєстраторів розрахункових операцій (РРО) під час проведення перевірок. 

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу ДПСУ.

Це рішення, яке було прийнято у справі № 280/6835/23, значно розширює можливості податкового контролю.

Відтепер, під час фактичних перевірок, ДПС може використовувати такі дані, як:

  • інформація про фінансово-господарські операції; 
  • відомості про використання РРО та програмних РРО; 
  • електронні копії розрахункових та фіскальних чеків; 
  • інші дані, що містяться в системі обліку РРО.

За рішенням суду, ці дані можуть бути самостійною підставою для висновків під час перевірки. Це означає, що податківці тепер можуть більш ефективно контролювати дотримання порядку проведення розрахунків бізнесом за весь період, що перевіряється.

Водночас, ДПС нагадує, що перевірки проводяться згідно з рішенням РНБО, виключно на основі ризик-орієнтованого підходу та лише за наявності високого ступеня ризику.

Раніше повідомлялося, що після запровадження мораторію, Державна податкова служба у серпні скоротила кількість перевірок майже на третину, при цьому їхня результативність залишилась високою. У липні провели трохи більше 3,6 тисячі фактичних перевірок, а у серпні їхня кількість зменшилася до 2,3 тисячі. 

Автор:
Тетяна Ковальчук