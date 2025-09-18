Запланована подія 2

Категория
Новости
Дата публикации
ГНС может использовать данные РРО для проверок: решение Верховного суда

Государственная налоговая служба Украины, табличка
Теперь ГНС может использовать данные РРО для проверок. Фото: facebook.com/TaxUkraine.

Верховный суд Украины подтвердил право налоговой службы использовать данные системы учета регистраторов расчетных операций (РРО) при проведении проверок.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу ГНСУ.

Это решение, принятое по делу № 280/6835/23, значительно расширяет возможности налогового контроля.

Теперь, во время фактических проверок, ДПС может использовать такие данные, как:

  • информация о финансово-хозяйственных операциях;
  • сведения об использовании РРО и программных РРО;
  • электронные копии расчетных и фискальных чеков;
  • другие данные, содержащиеся в системе учета РРО.

По решению суда эти данные могут быть самостоятельным основанием для выводов во время проверки. Это означает, что налоговики теперь могут более эффективно контролировать соблюдение порядка проведения расчетов бизнесом за весь проверяемый период.

В то же время ГНС напоминает, что проверки проводятся согласно решению СНБО, исключительно на основе риск-ориентированного подхода и только при наличии высокой степени риска.

Ранее сообщалось, что после введения моратория Государственная налоговая служба в августе сократила количество проверок почти на треть, при этом их результативность осталась высокой. В июле провели чуть более 3,6 тысяч фактических проверок, а в августе их количество уменьшилось до 2,3 тысячи.

Автор:
Татьяна Ковальчук