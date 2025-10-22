- Категорія
Обсяг контрольованих операцій в Україні зріс до 3,3 трлн грн – хто лідер серед країн
Станом на початок жовтня платники податків подали до Державної податкової служби (ДПС) 2797 звітів про контрольовані операції за 2024 рік, що на 11% більше, ніж минулого року.
Як пише Delo.ua, про це на своїй сторінці у Facebook повідомила в. о. Голови ДПС Леся Карнаух.
Загальна задекларована сума цих операцій досягла 3,3 трильйона гривень, перевищивши показник попереднього звітного періоду на 32%.
Географія операцій
Найбільше контрольованих операцій здійснювалося з нерезидентами, зареєстрованими в таких країнах:
- Австрія – 18%;
- Швейцарія – 17%;
- Франція – 11%;
- Нідерланди – 10%;
- США – 6%;
- Німеччина та Кіпр – по 5%.
За видами операцій домінують:
- операції з товарами – 49% (з них з сировинними товарами – 19%);
- банківські послуги – 28%;
- фінансові послуги – 11%;
- послуги – 7%;
- операції з цінними паперами – 4%;
- інші – 1%.
За словами Карнаух, для перевірки відповідності принципу "витягнутої руки" бізнес найчастіше застосовує метод порівняльної неконтрольованої ціни – 62%, а також метод чистого прибутку – 35% та метод ціни перепродажу/витрати плюс/розподілення прибутку – 3%.
Крім того, 1754 платники податків подали повідомлення про участь у міжнародних групах компаній.
Найбільше материнських компаній зареєстровано на Кіпрі (20%), у США (12%), Німеччині (10%), Франції (5%) та Швейцарії (4%).
Платники також скористалися правом на самостійне коригування цін контрольованих операцій та сум податкових зобовʼязань. Вони подали додатки ТЦ до декларації з податку на прибуток підприємств за 2024 рік на 2,7 млрд грн. Це 60 % усіх коригувань, проведених у 2025 році.
Нагадаємо, за дев’ять місяців 2025 року до місцевих бюджетів надійшло майже 55,9 млрд грн єдиного податку. Порівняно з відповідним періодом минулого року це на 5,7 млрд грн більше, або на 11,4%.