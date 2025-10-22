Обсяг контрольованих операцій в Україні зріс до 3,3 трлн грн – хто лідер серед країн

Станом на початок жовтня платники податків подали до Державної податкової служби (ДПС) 2797 звітів про контрольовані операції за 2024 рік, що на 11% більше, ніж минулого року.

Про це повідомила в. о. Голови ДПС Леся Карнаух.

Загальна задекларована сума цих операцій досягла 3,3 трильйона гривень, перевищивши показник попереднього звітного періоду на 32%.

Географія операцій

Найбільше контрольованих операцій здійснювалося з нерезидентами, зареєстрованими в таких країнах:

Австрія – 18%;

– 18%; Швейцарія – 17%;

– 17%; Франція – 11%;

– 11%; Нідерланди – 10%;

– 10%; США – 6%;

– 6%; Німеччина та Кіпр – по 5%.

За видами операцій домінують:

операції з товарами – 49% (з них з сировинними товарами – 19%);

банківські послуги – 28%;

фінансові послуги – 11%;

послуги – 7%;

операції з цінними паперами – 4%;

інші – 1%.

За словами Карнаух, для перевірки відповідності принципу "витягнутої руки" бізнес найчастіше застосовує метод порівняльної неконтрольованої ціни – 62%, а також метод чистого прибутку – 35% та метод ціни перепродажу/витрати плюс/розподілення прибутку – 3%.

Крім того, 1754 платники податків подали повідомлення про участь у міжнародних групах компаній.

Найбільше материнських компаній зареєстровано на Кіпрі (20%), у США (12%), Німеччині (10%), Франції (5%) та Швейцарії (4%).

Платники також скористалися правом на самостійне коригування цін контрольованих операцій та сум податкових зобовʼязань. Вони подали додатки ТЦ до декларації з податку на прибуток підприємств за 2024 рік на 2,7 млрд грн. Це 60 % усіх коригувань, проведених у 2025 році.

Нагадаємо, за дев’ять місяців 2025 року до місцевих бюджетів надійшло майже 55,9 млрд грн єдиного податку. Порівняно з відповідним періодом минулого року це на 5,7 млрд грн більше, або на 11,4%.