Читати українською

Объем контролируемых сделок в Украине вырос до 3,3 трлн грн — кто лидер среди стран

налоги
Объем контролируемых операций в Украине вырос на треть / Depositphotos

По состоянию на начало октября налогоплательщики подали в Государственную налоговую службу (ГНС) 2 797 отчетов о контролируемых операциях за 2024 год, что на 11% больше, чем в прошлом году.

Как пишет Delo.ua, об этом на своей странице в Facebook сообщила и. о. Главы ГНС Леся Карнаух.

Общая задекларированная сумма этих операций достигла 3,3 триллиона гривен, превысив показатель предыдущего отчетного периода на 32%.

География операций

Больше контролируемых операций осуществлялось с нерезидентами, зарегистрированными в таких странах:

  • Австрия – 18 %
  • Швейцария – 17 %
  • Франция – 11 %
  • Нидерланды – 10 %
  • США – 6 %
  • Германия и Кипр – по 5 %

По видам операций доминируют:

  • Операции с товарами – 49% (из них с сырьевыми товарами – 19%)
  • Банковские услуги – 28%
  • Финансовые услуги – 11%
  • Услуги – 7 %
  • Операции с ценными бумагами – 4%
  • Остальные – 1 %

По словам Карнауха, для проверки соответствия принципу "вытянутой руки" бизнес чаще всего применяет метод сравнительной неконтролируемой цены – 62%, а также метод чистой прибыли – 35% и метод цены перепродажи/расхода плюс/распределения прибыли – 3%.

Кроме того, 1 754 налогоплательщика подали уведомление об участии в международных группах компаний.

Больше всего материнских компаний зарегистрировано на Кипре (20%), в США (12%), Германии (10%), Франции (5%) и Швейцарии (4%).

Плательщики также воспользовались правом на самостоятельную корректировку цен контролируемых операций и сумм налоговых обязательств. Они подали приложения ТЦ к декларации по налогу на прибыль предприятий за 2024 год на 2,7 млрд. грн. Это 60% всех корректировок, проведенных в 2025 году.

Напомним, за девять месяцев 2025 года в местные бюджеты поступило почти 55,9 млрд грн единого налога. По сравнению с соответствующим периодом в прошлом году это на 5,7 млрд грн больше, или на 11,4%.

Автор:
Татьяна Бессараб