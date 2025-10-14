- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
- Змінити мову
- Читать на русском
Які регіони лідирують за сплатою єдиного податку
За дев’ять місяців 2025 року до місцевих бюджетів надійшло майже 55,9 млрд грн єдиного податку. Порівняно з відповідним періодом минулого року це на 5,7 млрд грн більше, або на 11,4%.
Як пише Delo.ua, про це повідомила Державна податкова служба України (ДПС).
Регіони-лідери
За даними відомства, найбільше бюджети своїх громад поповнили платники:
- Києва – 11,8 млрд грн.
- Дніпропетровщини – майже 5 млрд грн.
- Львівщини – 4,6 млрд грн.
- Київщини – 4,1 млрд гривень.
Ставки військового збору:
В ДПС нагадали, що платники єдиного податку сплачують військовий збір.
Ставки військового збору:
- ФОПи першої, другої та четвертої груп – 10% від мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня звітного року (у 2025 році розмір щомісячного авансового внеску – 800 грн);
- підприємці третьої групи – 1% від отриманого доходу щоквартально.
Нагадаємо, за дев’ять місяців 2025 року платники податків України сплатили до державного бюджету рекордну суму військового збору — майже 116,7 млрд грн.