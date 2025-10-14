Запланована подія 2

Новини
Дата публікації
Які регіони лідирують за сплатою єдиного податку

податки
Єдиний податок: з початку року надходження до місцевих бюджетів зросли більше, ніж на 11,4 % / Depositphotos

За дев’ять  місяців 2025 року до місцевих бюджетів надійшло майже 55,9 млрд грн єдиного податку. Порівняно з відповідним періодом минулого року це на 5,7 млрд грн більше, або на 11,4%.

Як пише Delo.ua, про це повідомила Державна податкова служба України (ДПС).

Регіони-лідери

За даними відомства, найбільше бюджети своїх громад поповнили платники:

  1. Києва – 11,8 млрд грн.
  2. Дніпропетровщини – майже 5 млрд грн.
  3. Львівщини – 4,6 млрд грн.
  4. Київщини – 4,1 млрд гривень.

Ставки військового збору:

В ДПС нагадали, що платники єдиного податку сплачують військовий збір.

Ставки військового збору:

  • ФОПи першої, другої та четвертої груп – 10% від мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня звітного року (у 2025 році розмір щомісячного авансового внеску – 800 грн);
  •  підприємці третьої групи – 1% від отриманого доходу щоквартально.

Нагадаємо, за дев’ять місяців 2025 року платники податків України сплатили до державного бюджету рекордну суму військового збору — майже 116,7 млрд грн. 

Автор:
Світлана Манько