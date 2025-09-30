Після перевірок податкової кількість підприємців з заниженими виторгами скоротилася на 40%

Державна податкова служба України (ДПСУ) провела контрольні заходи щодо бізнесу із невідповідністю задекларованих доходів фактичним витратам. Після проведених перевірок було зафіксувано суттєве скорочення на 40% кількості підприємств, які декларують низькі виторги.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення ДПСУ.

За результатами аналізу, лише у першому кварталі 2025 року було виявлено понад 10 тисяч суб'єктів господарювання, чиї виторги були нижчі за мінімальні операційні витрати, необхідні для утримання торгових точок та оплати праці персоналу. Інформацію про цих платників було оперативно передано до територіальних органів ДПС для проведення роз’яснювальної роботи та контрольно-перевірочних заходів.

Як зазначили в податковій, головна мета – забезпечити повну фіскалізацію всіх операцій та коректність проведення розрахунків через реєстратори розрахункових операцій (РРО).

За підсумками другого кварталу, відомство зафіксувало позитивну динаміку: кількість підприємців, що декларують низькі виторги, скоротилася на 40% – до рівня близько 6 тисяч. Водночас у 1,3 тисячі платників ризик заниження виторгів було виявлено повторно, тож інформація про них знову передана для додаткового аналізу та реагування.

ДПС наголошує, що податковий контроль здійснюється виключно з урахуванням ризик-орієнтованого підходу та лише за наявності ознак високих ризиків. Усі дії відбуваються відповідно до рішення РНБО, яке запровадило правові та організаційні заходи щодо мораторію на безпідставні перевірки та необґрунтоване втручання у роботу бізнесу.

Нагадаємо, у вересні Державна податкова служба України запустила дашборд моніторингу податкових надходжень загального фонду державного бюджету.