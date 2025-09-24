В Україні запустили дашборд моніторингу податкових надходжень

Державна податкова служба України запустила дашборд моніторингу податкових надходжень загального фонду державного бюджету

Як пише Delo.ua, про це повідомила в.о. голови ДПС Леся Карнаух.

За її словами, дашборд моніторингу податкових надходжень – це сучасний інструмент для аналізу надходжень платежів та оцінки виконання планових показників на певну дату.

Тут всі податки, за адміністрування яких відповідає податкова – від загальних груп платежів до детальної розбивки.

Про новий сервіс

Як підкреслила Карнаух, вся інформація на дашборді в легкій та зрозумілій візуальній формі:

загальна картина надходжень та їх структура;

порівняння сплати за різні періоди (місяць, квартал, півріччя, з початку року);

аналіз динаміки надходжень у поточному та попередніх роках;

визначення частки будь-якого платежу в загальній сумі.

"Простий і зручний доступ до важливої інформації. Крута аналітика. Ефективні цифрові інструменти. Такою ми прагнемо зробити нинішню Державну податкову службу. Погодьтеся, кілометрові таблиці з цифрами цікаві лише тим, хто добре розуміється на цьому. Більшість же прагне мати доступнішу та цікавішу інформацію про податки, про те, як наповнюється бюджет та як це впливає на економіку", – наголосила Карнаух.

Вона додала, що цей аналітичний модуль забезпечує швидкий доступ до інформації, яка найчастіше цікавить бізнес, громадськість та й самих працівників ДПС у щоденній роботі.

Прогнозування надходжень

Крім того, структуру дашборду поступово планується удосконалити.

Разом з експертами ДПС працює над розробкою та впровадженням розділу з прогнозування надходжень. Це дозволятиме визначати очікувані надходження з урахуванням:

тенденцій у попередніх звітних періодах;

сезонних коливань;

непередбачуваних факторів (разові великі платежі);

змін у податковому законодавстві тощо.

Зауважимо, ДПС перевиконала план надходжень за 8 місяців на майже 71 млрд грн. Виконання плану надходжень за 8 місяців цього року становить 108,9 %, у серпні – 100,1 %.