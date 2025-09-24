Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,38

-0,00

EUR

48,80

+0,07

Наличный курс:

USD

41,37

41,30

EUR

48,90

48,75

Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

В Украине запустили дашборд мониторинга налоговых поступлений

налоги
Фото: Depositphotos

Государственная налоговая служба Украины запустила дашборд мониторинга налоговых поступлений общего фонда государственного бюджета.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила и.о. главы ГНС Леся Карнаух.

По ее словам, дашборд мониторинга налоговых поступлений – это современный инструмент для анализа поступлений платежей и оценки выполнения плановых показателей на определенную дату.

Здесь все налоги, за администрирование которых отвечает налоговая, – от общих групп платежей до детальной разбивки.

О новом сервисе

Как подчеркнула Карнаух, вся информация на дашборде в легкой и понятной визуальной форме:

  • общая картина поступлений и их структура;
  • сравнение уплаты за разные периоды (месяц, квартал, полугодие, с начала года);
  • анализ динамики поступлений в текущем и в предыдущих годах;
  • определение доли любого платежа в общей сумме.

Этот аналитический модуль обеспечивает быстрый доступ к информации, которая чаще всего интересует бизнес, общественность и самих работников ГНС в ежедневной работе.

Прогнозирование поступлений

Кроме того, структуру дашборда постепенно планируется усовершенствовать.

Вместе с экспертами ГНС работает над разработкой и внедрением раздела по прогнозированию поступлений. Это позволит определять ожидаемые поступления с учетом:

  • тенденций в предыдущих отчетных периодах;
  • сезонных колебаний;
  • непредсказуемых факторов (разовые крупные платежи);
  • изменений в налоговом законодательстве и т.д.

Заметим, ГНС перевыполнила план поступлений за 8 месяцев почти на 71 млрд грн. Выполнение плана поступлений за 8 месяцев этого года составляет 108,9%, в августе – 100,1%.

Автор:
Светлана Манько