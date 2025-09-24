В Украине запустили дашборд мониторинга налоговых поступлений

Государственная налоговая служба Украины запустила дашборд мониторинга налоговых поступлений общего фонда государственного бюджета.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила и.о. главы ГНС Леся Карнаух.

По ее словам, дашборд мониторинга налоговых поступлений – это современный инструмент для анализа поступлений платежей и оценки выполнения плановых показателей на определенную дату.

Здесь все налоги, за администрирование которых отвечает налоговая, – от общих групп платежей до детальной разбивки.

О новом сервисе

Как подчеркнула Карнаух, вся информация на дашборде в легкой и понятной визуальной форме:

общая картина поступлений и их структура;

сравнение уплаты за разные периоды (месяц, квартал, полугодие, с начала года);

анализ динамики поступлений в текущем и в предыдущих годах;

определение доли любого платежа в общей сумме.

Этот аналитический модуль обеспечивает быстрый доступ к информации, которая чаще всего интересует бизнес, общественность и самих работников ГНС в ежедневной работе.

Прогнозирование поступлений

Кроме того, структуру дашборда постепенно планируется усовершенствовать.

Вместе с экспертами ГНС работает над разработкой и внедрением раздела по прогнозированию поступлений. Это позволит определять ожидаемые поступления с учетом:

тенденций в предыдущих отчетных периодах;

сезонных колебаний;

непредсказуемых факторов (разовые крупные платежи);

изменений в налоговом законодательстве и т.д.

Заметим, ГНС перевыполнила план поступлений за 8 месяцев почти на 71 млрд грн. Выполнение плана поступлений за 8 месяцев этого года составляет 108,9%, в августе – 100,1%.