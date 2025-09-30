Запланована подія 2

После проверок налоговой количество предпринимателей с заниженными выручками сократилось на 40%

человек, руки, документы, калькулятор
В Украине существенно сократилось количество предпринимателей, декларирующих заниженные выручки. / Freepik

Государственная налоговая служба Украины (ГНСУ) провела контрольные мероприятия по бизнесу с несоответствием задекларированных доходов фактическим расходам. После проведенных проверок было зафиксировано существенное сокращение на 40% от количества предприятий, декларирующих низкие выручки.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на сообщение ГНСУ.

По результатам анализа, только в первом квартале 2025 года было выявлено более 10 тысяч субъектов хозяйствования, чьи выручки были ниже минимальных операционных расходов, необходимых для удержания торговых точек и оплаты труда персонала. Информация об этих плательщиках была оперативно передана в территориальные органы ГНС для проведения разъяснительной работы и контрольно-проверочных мероприятий.

Как отметили в налоговой, главная цель – обеспечить полную фискализацию всех операций и корректность проведения расчетов через регистраторы расчетных операций (РРО).

По итогам второго квартала ведомство зафиксировало положительную динамику: количество предпринимателей, декларирующих низкие выручки, сократилось на 40% - до уровня около 6 тысяч. В то же время у 1,3 тысячи плательщиков риск занижения выручек был обнаружен повторно, поэтому информация о них снова передана для дополнительного анализа и реагирования.

ГНС отмечает, что налоговый контроль осуществляется исключительно с учетом риск-ориентированного подхода и только при наличии признаков высоких рисков. Все действия проходят в соответствии с решением СНБО, которое ввело правовые и организационные меры по мораторию на безосновательные проверки и необоснованное вмешательство в работу бизнеса.

Напомним, в сентябре Государственная налоговая служба запустила дашборд мониторинга налоговых поступлений общего фонда государственного бюджета.

Автор:
Татьяна Ковальчук