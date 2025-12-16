Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,25

+0,05

EUR

49,65

+0,19

Наличный курс:

USD

42,35

42,27

EUR

49,90

49,75

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

У украинцев еще есть время вернуть часть уплаченных налогов за прошлый год: как это сделать

гривны, поступления в бюджет
Украинцы имеют право на налоговую скидку. / Depositphotos

У граждан Украины еще есть шанс вернуть часть денег, уплаченных государству в течение 2024 года. Это возможно благодаря механизму налоговой скидки. Но времени осталось мало: подать декларацию нужно до 31 декабря 2025 года включительно. После этой даты возможность получить компенсацию за предыдущий год исчезает безвозвратно.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Государственная налоговая служба Украины.

"Налоговая скидка – это механизм, позволяющий гражданам вернуть часть уже уплаченного налога на доходы физических лиц. Ею могут воспользоваться все официально трудоустроенные украинцы, имеющие документально подтвержденные подпадающие под возмещение расходы", — пояснили в налоговой.

Сумма возмещения может достигать сотен до десятков тысяч гривен, что делает это одним из простейших способов сэкономить собственные средства.

За что можно получить компенсацию?

Перечень расходов, которые можно включить в налоговую скидку за 2024 год, достаточно широк и охватывает важнейшие сферы жизни:

  • Оплата за обучение. Собственное обучение или обучение членов семьи первой степени родства (дети, родители, супруг) в учебных заведениях Украины.
  • Благотворительные взносы. Пожертвование неприбыльным организациям (не более 4% от общего дохода).
  • Ипотечный кредит. Часть суммы процентов за использование жилищным кредитом.
  • Страхование и пенсия. Страховые платежи по договорам долгосрочного страхования жизни, негосударственного пенсионного обеспечения.
  • Медицинские услуги. расходы на вспомогательные репродуктивные технологии (не более трети зарплаты в год);
  • Стоимость госуслуг, связанных с усыновлением ребенка.
  • Жилье. Расходы на строительство/приобретение доступного жилья, а также затраты на аренду жилья для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) при определенных условиях.
  • Переоборудование авто. Расходы на переоборудование транспортного средства для использования биотоплива (газ, биоэтанол, биодизель и т.п.).
  • Инвестиции. Расходы на приобретение акций предприятия-резидента "Действие City".

Чтобы получить скидку, необходимо иметь копии всех документов подтверждающих ваши расходы (договоры, квитанции, чеки, платежные поручения).

Представление декларации

Декларацию можно подать по месту регистрации или в электронном виде. Почтовая отправка должна содержать описание вложения и уведомления о вручении. Сумма возмещения перечисляется на банковский счет плательщика в течение 60 календарных дней после подачи декларации.

Напомним, в течение января – сентября текущего года украинцы задекларировали до возвращения из бюджета 565,1 млн грн налоговой скидки. По сравнению с соответствующим периодом в прошлом году сумма выросла на 104,1 млн грн.

Автор:
Татьяна Ковальчук