У украинцев еще есть время вернуть часть уплаченных налогов за прошлый год: как это сделать

У граждан Украины еще есть шанс вернуть часть денег, уплаченных государству в течение 2024 года. Это возможно благодаря механизму налоговой скидки. Но времени осталось мало: подать декларацию нужно до 31 декабря 2025 года включительно. После этой даты возможность получить компенсацию за предыдущий год исчезает безвозвратно.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Государственная налоговая служба Украины.

"Налоговая скидка – это механизм, позволяющий гражданам вернуть часть уже уплаченного налога на доходы физических лиц. Ею могут воспользоваться все официально трудоустроенные украинцы, имеющие документально подтвержденные подпадающие под возмещение расходы", — пояснили в налоговой.

Сумма возмещения может достигать сотен до десятков тысяч гривен, что делает это одним из простейших способов сэкономить собственные средства.

За что можно получить компенсацию?

Перечень расходов, которые можно включить в налоговую скидку за 2024 год, достаточно широк и охватывает важнейшие сферы жизни:

Оплата за обучение. Собственное обучение или обучение членов семьи первой степени родства (дети, родители, супруг) в учебных заведениях Украины.

Собственное обучение или обучение членов семьи первой степени родства (дети, родители, супруг) в учебных заведениях Украины. Благотворительные взносы. Пожертвование неприбыльным организациям (не более 4% от общего дохода).

Пожертвование неприбыльным организациям (не более 4% от общего дохода). Ипотечный кредит. Часть суммы процентов за использование жилищным кредитом.

Часть суммы процентов за использование жилищным кредитом. Страхование и пенсия . Страховые платежи по договорам долгосрочного страхования жизни, негосударственного пенсионного обеспечения.

. Страховые платежи по договорам долгосрочного страхования жизни, негосударственного пенсионного обеспечения. Медицинские услуги. расходы на вспомогательные репродуктивные технологии (не более трети зарплаты в год);

расходы на вспомогательные репродуктивные технологии (не более трети зарплаты в год); Стоимость госуслуг , связанных с усыновлением ребенка.

, связанных с усыновлением ребенка. Жилье. Расходы на строительство/приобретение доступного жилья, а также затраты на аренду жилья для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) при определенных условиях.

Расходы на строительство/приобретение доступного жилья, а также затраты на аренду жилья для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) при определенных условиях. Переоборудование авто. Расходы на переоборудование транспортного средства для использования биотоплива (газ, биоэтанол, биодизель и т.п.).

Расходы на переоборудование транспортного средства для использования биотоплива (газ, биоэтанол, биодизель и т.п.). Инвестиции. Расходы на приобретение акций предприятия-резидента "Действие City".

Чтобы получить скидку, необходимо иметь копии всех документов подтверждающих ваши расходы (договоры, квитанции, чеки, платежные поручения).

Представление декларации

Декларацию можно подать по месту регистрации или в электронном виде. Почтовая отправка должна содержать описание вложения и уведомления о вручении. Сумма возмещения перечисляется на банковский счет плательщика в течение 60 календарных дней после подачи декларации.

Напомним, в течение января – сентября текущего года украинцы задекларировали до возвращения из бюджета 565,1 млн грн налоговой скидки. По сравнению с соответствующим периодом в прошлом году сумма выросла на 104,1 млн грн.