Без ошибок и очередей: декларацию о доходах и налоговой скидке теперь можно оформить через "Дію"
Государственная налоговая служба Украины совместно с Министерством цифровой трансформации сделали шаг к цифровизации налоговых сервисов. Теперь подать годовую декларацию об имущественном положении и доходах, а также оформить налоговую скидку можно через портал "Дія".
Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Государственная налоговая служба Украины.
По словам и. главы ГНСУ Леси Карнаух, в этом году 176 тысяч граждан уже отчитались о своих доходах в рамках декларационной кампании. Сейчас новым цифровым способом могут воспользоваться желающие получить налоговую скидку.
"Подать декларацию на получение налоговой скидки граждане могут до конца года. В этом году ГНС уже получила 57,4 тысяч деклараций украинцев, желающих вернуть часть уплаченного НДФЛ за некоторые расходы", – отметила она.
Система предусматривает автоматическое предзаполнение данных на основе информации ГНС, что упрощает процесс подачи, минимизирует ошибки и сокращает время на получение услуги.
Как пользоваться сервисом?
Порядок использования сервиса:
- Авторизируйтесь на портале "Дія" с помощью КЭП.
- Найдите услугу "Налоговое право на имущественное состояние и доходы физических лиц".
- Выберите опцию: задекларировать доход или получить налоговую скидку.
- Проверьте данные – система подтянет информацию из баз ДПС.
- Для налоговой скидки выберите вид и внесите сумму понесенных расходов на: образование – оплата за детсад, школу и другие учебные заведения; ипотеку – уплата процентов по кредиту; страхование – взносы по договорам долгосрочного страхования жизни или негосударственного пенсионного обеспечения; медицинские услуги – затраты на вспомогательные репродуктивные технологии или отдельные виды лечения; благотворительность – пожертвования неприбыльным организациям.
- Загрузите документы о расходах: квитанции, чеки, договоры с поставщиками услуг.
- Внесите счет, на который вы хотите получить скидку.
- Проверьте декларацию, подпишите КЭП и отправьте.
"Налоговые услуги в несколько кликов - важная составляющая развития сервисов ГНС. Представление деклараций через уже привычный и удобный для украинцев интерфейс портала Дія упростит плательщикам взаимодействие с налоговой. А уже следующая декларационная кампания будет еще активнее благодаря новому способу отчетности о доходах. Хотя традиционные способы тоже продолжают работать и в совершенстве.
Ранее сообщалось, что налоговая скидка – это механизм, позволяющий гражданам вернуть часть уже уплаченного налога на доходы физических лиц. Ею могут воспользоваться все официально трудоустроенные украинцы, имеющие документально подтвержденные расходы, подпадающие под возмещение