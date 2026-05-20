Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,15

--0,01

EUR

51,30

--0,11

Наличный курс:

USD

43,98

43,90

EUR

51,60

51,40

Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
Лидеры украинскогобизнеса

Лидеры украинского
бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре годабольшой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межіблекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФинанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Галузеві лідери2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідерибізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцятьсталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков2025

Топ налогоплательщиков

2025
Лучшиеработодатели 2025

Лучшие
работодатели 2025
Partners Projects

Свое 

дело
Инвестиции&nbsp;в образование

Инвестиции 

в образование
Partners Projects

Обучение 

для жизни
Smart&nbsp;Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Без ошибок и очередей: декларацию о доходах и налоговой скидке теперь можно оформить через "Дію"

электронная подпись, ноутбук, женщина
Декларацию о доходах и налоговой скидке можно оформить онлайн / Freepik

Государственная налоговая служба Украины совместно с Министерством цифровой трансформации сделали шаг к цифровизации налоговых сервисов. Теперь подать годовую декларацию об имущественном положении и доходах, а также оформить налоговую скидку можно через портал "Дія".

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Государственная налоговая служба Украины.

По словам и. главы ГНСУ Леси Карнаух, в этом году 176 тысяч граждан уже отчитались о своих доходах в рамках декларационной кампании. Сейчас новым цифровым способом могут воспользоваться желающие получить налоговую скидку.

"Подать декларацию на получение налоговой скидки граждане могут до конца года. В этом году ГНС уже получила 57,4 тысяч деклараций украинцев, желающих вернуть часть уплаченного НДФЛ за некоторые расходы", – отметила она.

Система предусматривает автоматическое предзаполнение данных на основе информации ГНС, что упрощает процесс подачи, минимизирует ошибки и сокращает время на получение услуги.

Как пользоваться сервисом?

Порядок использования сервиса:

  1. Авторизируйтесь на портале "Дія" с помощью КЭП.
  2. Найдите услугу "Налоговое право на имущественное состояние и доходы физических лиц".
  3. Выберите опцию: задекларировать доход или получить налоговую скидку.
  4. Проверьте данные – система подтянет информацию из баз ДПС.
  5. Для налоговой скидки выберите вид и внесите сумму понесенных расходов на: образование – оплата за детсад, школу и другие учебные заведения; ипотеку – уплата процентов по кредиту; страхование – взносы по договорам долгосрочного страхования жизни или негосударственного пенсионного обеспечения; медицинские услуги – затраты на вспомогательные репродуктивные технологии или отдельные виды лечения; благотворительность – пожертвования неприбыльным организациям.
  6. Загрузите документы о расходах: квитанции, чеки, договоры с поставщиками услуг.
  7. Внесите счет, на который вы хотите получить скидку.
  8. Проверьте декларацию, подпишите КЭП и отправьте.

"Налоговые услуги в несколько кликов - важная составляющая развития сервисов ГНС. Представление деклараций через уже привычный и удобный для украинцев интерфейс портала Дія упростит плательщикам взаимодействие с налоговой. А уже следующая декларационная кампания будет еще активнее благодаря новому способу отчетности о доходах. Хотя традиционные способы тоже продолжают работать и в совершенстве.

Ранее сообщалось, что налоговая скидка – это механизм, позволяющий гражданам вернуть часть уже уплаченного налога на доходы физических лиц. Ею могут воспользоваться все официально трудоустроенные украинцы, имеющие документально подтвержденные расходы, подпадающие под возмещение

Автор:
Татьяна Ковальчук