Понад 25 тисяч українців є власниками компаній у Великій Британії: які сфери обирають

За даними британського реєстру Companies House, станом на листопад 2025 року у Британії зафіксовано понад 26,6 тисячі компаній, кінцевими бенефіціарами яких є близько 25,5 тис. громадян України. Найбільше українських директорів та власників бізнесу зосереджено у технологічному секторі.

Як пише Delo.ua, такі дані оприлюднені у спільному дослідженні професора КНЕУ, фінансового аналітика Романа Корнилюка та R&D-центру YouControl.

Аналітики зафіксували понад 28,5 тисячі записів у реєстрі щодо компаній, де українці виступають директорами або раніше обіймали керівні посади. Це стосується близько 24,9 тисячі осіб, що підтверджує активну управлінську роль українців у британських компаніях.

Наразі понад 14,6 тис. британських компаній з українськими власниками продовжують активну діяльність. Це свідчить про те, що значна частина українського капіталу та ідей успішно інтегрувалася в британську економіку.

Водночас близько 10,8 тисячі компаній уже припинили діяльність. Аналітики наголошують: для Великої Британії це нормальний процес, адже відкриття й закриття бізнесу тут є відносно простими процедурами й часто відображають завершення конкретних проєктів або зміну бізнес-стратегії.

"Вкрай низька кількість компаній у статусі ліквідації (менше 0,5%) говорить про те, що українські підприємці переважно уникають боргів та закривають бізнес цивілізованим шляхом через самоліквідацію, а не через примусове стягнення", - підкреслюють експерти.

Поєднання локальної присутності та віддаленого керівництва

Аналітики зауважують, що найбільша група директорів має юрисдикцію Великої Британії (48,3%), що свідчить про високий рівень інтеграції українців у британське середовище, де вони виступають як резиденти, що безпосередньо керують бізнесом на місці. Другу велику групу становлять директори з юрисдикцією України (38,4%), що підтверджує можливість ефективного адміністрування британських активів безпосередньо з України.

Помітна частка директорів у Польщі (3,2%) та Німеччині (1,4%) відображає географію української бізнес-міграції в межах Європи, де ці країни стають проміжними хабами для управління міжнародними структурами.

Інші юрисдикції, такі як Іспанія (0,7%), Чехія (0,6%), Італія (0,4%) та США (0,4%), вказують на глобальне розсіювання українського менеджменту. Тоді як присутність ОАЕ (0,4%) може бути пов'язана з оптимізацією бізнес-процесів у міжнародних фінансових центрах.

У яких галузях українці найактивніші

За даними аналітиків, галузевий аналіз показує чіткий фокус українського бізнесу на цифровій економіці та професійних послугах.Найбільшу частку становить онлайн-торгівля та продажі через інтернет і поштові замовлення.

Сильні позиції займає IT-сектор: розробка програмного забезпечення, IT-консалтинг та інші цифрові послуги разом формують найпотужніший сегмент української присутності. Значну роль відіграють також управлінський консалтинг, реклама, оптова торгівля та допоміжні комерційні послуги.

Попри концентрацію в топових напрямах, українські компанії представлені практично у всіх секторах британської економіки – від будівництва до індивідуальних сервісів. Це свідчить про високу адаптивність і здатність українського бізнесу знаходити нішу навіть у складному та конкурентному середовищі.

Нагадаємо, за 2025 рік громадяни України зареєстрували у Польщі приблизно 33 тисячі нових компаній. На українців припадає приблизно 10% нових бізнесів.