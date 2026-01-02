Запланована подія 2

Українці зареєстрували рекордну кількість бізнесів у Польщі за 2025 рік

Польща
За 2025 рік громадяни України зареєстрували у Польщі приблизно 33 тисячі нових компаній. На українців припадає приблизно 10% нових бізнесів.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Rzeczpospolita.

Зазначається, що кількість компаній, зареєстрованих у Польщі громадянами України з початку війни у ​​2022 році, неухильно зростає, а податки, які вони сплачують, сприяють формуванню бюджету.

За даними видання, українці реєстрували бізнес у Польщі і до повномасштабного вторгнення. Зокрема, у січні і лютому 2022 року  громадяни України відкривали приблизно по 200 підприємств на місяць. А уже в березні ця цифра зросла до 600.

Зі збільшенням кількості українців у Польщі зростала і кількість реєстрацій господарської діяльності. Загалом за  2022 року громадяни України зареєстрували в Польщі 18 193 фірм,  у 2023 –  30 325, у  2024 – 32 248.

2025 рік обіцяє стати ще одним рекордним. До кінця листопада 2025 року українці зареєстрували 32 053 підприємства. У вересні було встановлено місячний рекорд –  3 591 реєстрація. Якщо грудень принесе традиційні близько 2 000 нових підприємств, загальна кількість може сягнути 33 000-34 000.

Основна частина підприємств, заснованих українцями, працюють у будівельній галузі. Значна часка припадає також на ІТ, сферу послугу та торгівлю.

Зауважимо, рівень соціальної та економічної інтеграції українських іммігрантів у Польщі продовжує зростати вже третій рік поспіль завдяки покращенню становища на ринку праці, підвищенню фінансової самостійності, розширенню мережі контактів із поляками та зростанню рівня володіння польською мовою. Водночас знижується частота та обсяги грошових переказів в Україну з Польщі.

Автор:
Світлана Манько