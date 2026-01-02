Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,17

--0,18

EUR

49,55

--0,24

Наличный курс:

USD

42,35

42,20

EUR

50,05

49,80

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Украинцы зарегистрировали рекордное количество бизнесов в Польше за 2025 год

Польша
Украинцы зарегистрировали рекордное количество бизнесов в Польше / Depositphotos

За 2025 год граждане Украины зарегистрировали в Польше около 33 тысяч новых компаний. На украинцев приходится около 10% новых бизнесов.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает   Rzeczpospolita.

Отмечается, что количество компаний, зарегистрированных в Польше гражданами Украины с начала войны в 2022 году, неуклонно растет, а уплачиваемые они налоги способствуют формированию бюджета.

По данным издания, украинцы регистрировали бизнес в Польше и до полномасштабного вторжения. В частности, в январе и феврале 2022 года граждане Украины открывали около 200 предприятий в месяц. А уже в марте эта цифра увеличилась до 600.

С увеличением числа украинцев в Польше росло и количество регистраций хозяйственной деятельности. Всего за 2022 год граждане Украины зарегистрировали в Польше 18 193 фирм, в 2023 – 30 325, в 2024 – 32 248.

2025 год обещает стать еще одним рекордным. К концу ноября 2025 года украинцы зарегистрировали 32 053 предприятия. В сентябре был установлен месячный рекорд – 3591 регистрация. Если декабрь принесет традиционные около 2 000 новых предприятий, общее количество может составить 33 000-34 000.

Основная часть предприятий, основанных украинцами, работает в строительной отрасли. Значительная часть приходится также на ИТ, сферу услуг и торговлю.

Заметим, что уровень социальной и экономической интеграции украинских иммигрантов в Польше продолжает расти уже третий год подряд благодаря улучшению положения на рынке труда, повышению финансовой самостоятельности, расширению сети контактов с поляками и росту уровня владения польским языком. В то же время, снижается частота и объемы денежных переводов в Украину из Польши.

Автор:
Светлана Манько