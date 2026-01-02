Украинцы зарегистрировали рекордное количество бизнесов в Польше за 2025 год

За 2025 год граждане Украины зарегистрировали в Польше около 33 тысяч новых компаний. На украинцев приходится около 10% новых бизнесов.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Rzeczpospolita.

Отмечается, что количество компаний, зарегистрированных в Польше гражданами Украины с начала войны в 2022 году, неуклонно растет, а уплачиваемые они налоги способствуют формированию бюджета.

По данным издания, украинцы регистрировали бизнес в Польше и до полномасштабного вторжения. В частности, в январе и феврале 2022 года граждане Украины открывали около 200 предприятий в месяц. А уже в марте эта цифра увеличилась до 600.

С увеличением числа украинцев в Польше росло и количество регистраций хозяйственной деятельности. Всего за 2022 год граждане Украины зарегистрировали в Польше 18 193 фирм, в 2023 – 30 325, в 2024 – 32 248.

2025 год обещает стать еще одним рекордным. К концу ноября 2025 года украинцы зарегистрировали 32 053 предприятия. В сентябре был установлен месячный рекорд – 3591 регистрация. Если декабрь принесет традиционные около 2 000 новых предприятий, общее количество может составить 33 000-34 000.

Основная часть предприятий, основанных украинцами, работает в строительной отрасли. Значительная часть приходится также на ИТ, сферу услуг и торговлю.

Заметим, что уровень социальной и экономической интеграции украинских иммигрантов в Польше продолжает расти уже третий год подряд благодаря улучшению положения на рынке труда, повышению финансовой самостоятельности, расширению сети контактов с поляками и росту уровня владения польским языком. В то же время, снижается частота и объемы денежных переводов в Украину из Польши.