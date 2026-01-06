Более 25 тысяч украинцев являются владельцами компаний в Великобритании: какие сферы выбирают

По данным британского реестра Companies House, по состоянию на ноябрь 2025 года в Британии зафиксировано более 26,6 тысяч компаний, конечными бенефициарами которых являются около 25,5 тыс. граждан Украины. Больше украинских директоров и владельцев бизнеса сосредоточено в технологическом секторе.

Как пишет Delo.ua, такие данные обнародованы в совместном исследовании профессора КНЭУ, финансового аналитика Романа Корнилюка и R&D-центра YouControl.

Аналитики зафиксировали более 28,5 тысяч записей в реестре относительно компаний, где украинцы выступают директорами или ранее занимали руководящие должности. Это касается около 24,9 тысяч человек, что подтверждает активную управленческую роль украинцев в британских компаниях.

В настоящее время более 14,6 тыс. британских компаний с украинскими владельцами продолжают активную деятельность. Это говорит о том, что значительная часть украинского капитала и идей успешно интегрировалась в британскую экономику.

В то же время около 10,8 тысяч компаний уже прекратили деятельность. Аналитики подчеркивают: для Великобритании это нормальный процесс, ведь открытие и закрытие бизнеса здесь относительно простые процедуры и часто отражают завершение конкретных проектов или изменение бизнес-стратегии.

"Крайне низкое количество компаний в статусе ликвидации (менее 0,5%) говорит о том, что украинские предприниматели преимущественно избегают долгов и закрывают бизнес цивилизованным путем из-за самоликвидации, а не из-за принудительного взыскания", - подчеркивают эксперты.

Сочетание локального присутствия и удаленного руководства

Аналитики отмечают, что самая большая группа директоров имеет юрисдикцию Великобритании (48,3%), что свидетельствует о высоком уровне интеграции украинцев в британскую среду, где они выступают как резиденты, непосредственно управляющие бизнесом на месте. Вторую большую группу составляют директора по юрисдикции Украины (38,4%), что подтверждает возможность эффективного администрирования британских активов непосредственно из Украины.

Заметная часть директоров в Польше (3,2%) и Германии (1,4%) отражает географию украинской бизнес-миграции в пределах Европы, где эти страны становятся промежуточными хабами для управления международными структурами.

Другие юрисдикции, такие как Испания (0,7%), Чехия (0,6%), Италия (0,4%) и США (0,4%) указывают на глобальное рассеяние украинского менеджмента. В то время как присутствие ОАЭ (0,4%) может быть связано с оптимизацией бизнес-процессов в международных финансовых центрах.

В каких отраслях украинцы наиболее активны

По данным аналитиков, отраслевой анализ показывает четкий фокус украинского бизнеса на цифровой экономике и профессиональных услугах. Наибольшую часть составляет онлайн-торговля и продажи через интернет и почтовые заказы.

Сильные позиции занимает IT-сектор: разработка программного обеспечения, IT-консалтинг и другие цифровые услуги вместе формируют мощный сегмент украинского присутствия. Значительную роль играют управленческий консалтинг, реклама, оптовая торговля и вспомогательные коммерческие услуги.

Несмотря на концентрацию в топовых направлениях, украинские компании представлены практически во всех секторах британской экономики – от строительства до индивидуальных сервисов. Это свидетельствует о высокой адаптивности и способности украинского бизнеса находить нишу даже в сложной и конкурентной среде.

Напомним, за 2025 год граждане Украины зарегистрировали в Польше около 33 тысяч новых компаний. На украинцев приходится около 10% новых бизнесов.