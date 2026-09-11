Украина расширяет автоматический обмен данными о счетах граждан за границей

Украина присоединилась к Дополнению к многостороннему соглашению об автоматическом обмене информацией о финансовых счетах (CRS MCAA). Это предоставит Государственной налоговой службе доступ к расширенным данным об иностранных доходах и счетах украинских налоговых резидентов.

Как пишет Dilo, об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов.

Что изменится

Обновленный стандарт CRS предусматривает расширенный перечень данных, по которым налоговые органы обмениваются между собой. Он учитывает новые финансовые продукты и инструменты, а также уточняет передаваемую информацию и правила ее проверки.

Для Украины это означает большее количество данных для налогового контроля. ГНС сможет использовать их, в частности, для выявления незадекларированных доходов за рубежом, точнее устанавливать владельцев счетов и контролирующих лиц и оценивать налоговые риски.

Дополнение будет применяться между подписавшими его странами в соответствии с определенными условиями и датами.

Нового налога не будет

Как отметили в ведомстве, присоединение к Дополнению не вводит новый налог и не означает публичного раскрытия информации о финансовых счетах. Полученные данные налоговые органы будут использовать для налоговых целей, определенных международными договорами, с соблюдением требований конфиденциальности.

Украина присоединилась к CRS MCAA в августе 2022 года, а с 2024 участвует в международном автоматическом обмене информацией по этому стандарту. В 2026 году Минфин обновил украинские правила применения CRS в соответствии с изменившимся международным стандартом.

Обновленный CRS был одобрен Организацией экономического сотрудничества и развития в 2023 году.

Напомним, на 1 мая 2026 года владельцы зарубежного бизнеса подали уже 19045 отчетов за 2025 отчетный год.