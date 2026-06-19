Польща залучає найбільші іноземні інвестиції у своїй історії

Економіка Польщі переступила відмітку в $1 трлн ВВП, що наблизило країну до вступу в G20. На тлі цього економічного буму країна отримала найбільші іноземні інвестиції в польській історії.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на матеріал Bloomberg.

Частиною цих історичних капіталовкладень стане будівництво заводу з виробництва електромобілів. Тайванська компанія Foxconn, яка є головним постачальником Apple, уже виділила на цей проєкт $1 млрд.

Крім того, Foxconn входить до групи компаній із Тайваню, які планують побудувати в Польщі масштабний технологічний парк вартістю в кілька мільярдів доларів.

За словами прем'єр-міністра Дональда Туска, наразі також тривають переговори з Foxconn щодо будівництва заводу з виробництва напівпровідників.

Канадські мільярди у видобуток міді

Окрім технологічного сектору, Польща прагне увійти до списку провідних світових виробників міді за рахунок нових шахт, які планує побудувати канадська компанія Lumina Metals.

Ці інвестиції дозволять більш ніж удвічі збільшити обсяги виробництва державного польського гіганта KGHM Polska. Вартість будівництва лише першої шахти оцінюється в $6,4 млрд.

Акції канадської компанії Lumina цього тижня стрімко зросли під час дебюту на Варшавській фондовій біржі. Інвестори роблять ставку на те, що Польща володіє унікальними для Європи перевагами: стратегічною сировиною, розвиненою гірничодобувною промисловістю та потужною виробничою базою.

Нагадаємо, Польща виступає проти передачі Україні 6,6 млрд євро з фонду ЄС та вимагає свої гроші назад. Німеччина пропонує, щоб мільярди євро з Європейського фонду миру, які розблокувала Угорщина, передали Україні. З цим не погоджується Польща, яка планує боротися за кожен євро й отримати приблизно 450 мільйонів євро відшкодування за зброю, яку вже передала Києву.