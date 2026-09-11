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Забагато охочих: OpenAI раптово зупинила продаж підписок на ChatGPT Pro

ChatGPT
OpenAI раптово зупинила продаж підписок на ChatGPT Pro

Компанія OpenAI тимчасово припинила оформлення нових підписок на свій найдорожчий тарифний план ChatGPT Pro вартістю 200 доларів на місяць. Причиною обмеження став надзвичайний інтерес користувачів до нової флагманської моделі штучного інтелекту GPT-6 Astra, яка спричинила колосальне навантаження на обчислювальну інфраструктуру.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на заяву OpenAI.

За словами керівника основних продуктів OpenAI Тібо Соттіо, саме користувачі тарифу Pro створюють найбільше навантаження на сервери компанії. 

Щоб зберегти стабільність платформи та гарантувати безперебійний доступ до нової системи для тих, хто вже оплатив сервіс, прийом нових клієнтів на цей план вирішили поставити на паузу. 

Водночас дешевші плани, зокрема ChatGPT Plus та Go, як і API для сторонніх розробників, продовжують працювати у штатному режимі.

Навантаження на інфраструктуру та терміни обмежень

Тібо Соттіо зазначив, що компанія задіює всі можливі технічні потужності для розширення інфраструктури, проте поточний рівень попиту виявився екстремальним навіть порівняно з попередніми періодами стрімкого масштабування сервісу. Користувачі з активною передплатою Pro продовжать користуватися всіма функціями без обмежень.

Наразі в OpenAI не уточнюють, скільки саме триватиме пауза на реєстрацію. Компанія також не розкриває кількість користувачів, які намагалися оформити передплату за останні дні, і не повідомляє про можливі регіональні винятки.

Нагадаємо, раніше OpenAI суттєво знизила ціни на легкі моделі штучного інтелекту. Компанія опустила вартість використання систем початкового та середнього рівня, щоб посилити свої позиції в конкуренції з дешевшими китайськими аналогами на тлі скорочення витрат корпоративного сектору на ШІ-інструменти.

Автор:
Максим Кольц

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