Слишком много желающих: OpenAI внезапно остановила продажу подписок на ChatGPT Pro

Компания OpenAI временно прекратила оформление новых подписок на свой самый дорогой тарифный план ChatGPT Pro стоимостью 200 долларов в месяц. Причиной ограничения стал чрезвычайный интерес пользователей к новой флагманской модели искусственного интеллекта GPT-6 Astra, повлекшей колоссальную нагрузку на вычислительную инфраструктуру.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на заявление OpenAI.

По словам руководителя основных продуктов OpenAI Тибо Соттио, именно пользователи тарифа Pro создают наибольшую нагрузку на серверы компании.

Чтобы сохранить стабильность платформы и гарантировать бесперебойный доступ к новой системе для тех, кто уже оплатил сервис, приём новых клиентов на этот план решили поставить на паузу.

В то же время более дешевые планы, в частности ChatGPT Plus и Go, как и API для сторонних разработчиков, продолжают работать в штатном режиме.

Погрузка на инфраструктуру и сроки ограничений

Тибо Соттио отметил, что компания задействует все возможные технические мощности для расширения инфраструктуры, однако текущий уровень спроса оказался экстремальным даже по сравнению с предыдущими периодами быстрого масштабирования сервиса. Пользователи с активной подпиской Pro продолжат воспользоваться всеми функциями без ограничений.

В OpenAI не уточняют, сколько именно продлится пауза на регистрацию. Компания также не раскрывает количество пользователей, пытавшихся оформить подписку за последние дни, и не сообщает о возможных региональных исключениях.

Напомним, ранее OpenAI существенно снизило цены на легкие модели искусственного интеллекта. Компания опустила стоимость использования систем начального и среднего уровня, чтобы усилить свои позиции в конкуренции с более дешёвыми китайскими аналогами на фоне сокращения расходов корпоративного сектора на ИИ-инструменты.