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У Києві сформували резерв пального на 5 тис. тонн та запасаються харчами

цистерна
Столиця накопичила 5 тис. тонн пального для служб життєзабезпечення / Depositphotos

Київ сформував резервний запас пального обсягом 5 тис. тонн для забезпечення безперебійної роботи служб життєзабезпечення та продовжує нарощувати ці ресурси. 

Як пише Dilo з посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це повідомив в.о. першого заступника голови КМДА Петро Пантелеєв під час брифінгу в "Київінформі".

"На сьогодні місто сформувало запас пального в 5 тис. тонн, і ми продовжуємо нарощування. Також іде робота щодо формування запасів харчів", – сказав він.

Підготовка столиці до опалювального сезону наразі перебуває на фінальній стадії. Готовність систем теплопостачання перевищує 80%, а всі профільні служби виконують заплановані завдання вчасно.

"Спільно з Агентством відновлення та представниками уряду ми інспектуємо ці об'єкти. Вони технологічно дуже складні – це новий досвід в будівництві таких речей, оскільки вони будуються вже з захистом.  Переконані, що ту кількість об'єктів, яка запланована на цей рік, ми збудуємо", – наголосив Пантелеєв.

Окрім цього, тривають роботи із забезпечення резервних технологічних спроможностей столичної системи водовідведення, частина яких уже повністю завершена.

Водночас у КМДА наголошують, що серйозним викликом для комунальників у процесі підготовки є постійні повітряні тривоги.

У серпні Київ уже повідомляв, що формує резерв на зиму. Тоді місто також переглянуло логістику постачання продуктів, питної води та товарів першої необхідності. За січень-липень постраждалим і соціальним закладам передали близько 100 тонн продовольства та 500 тис. товарів першої необхідності.

Автор:
Тетяна Бесараб

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