Опалювальний сезон 2026-2027: скільки будинків готові до зими

Станом на початок вересня в Україні до опалювального сезону підготували понад 114 тис. житлових будинків, або 79,2% від запланованої кількості. Паралельно тривають роботи на об'єктах тепло- і водопостачання та соціальної інфраструктури.

Про це інформує Dilo.ua з посиланням на повідомлення Міністерства розвитку громад та територій України.

До роботи взимку вже підготовлено 14 194 котельні та понад 13,3 тис. км теплових мереж. Також готові 20,6 тис. об'єктів соціальної сфери, серед яких школи, дитячі садки та заклади охорони здоров'я.

У системі водопостачання підготовлено 2 900 насосних станцій та понад 8,3 тис. свердловин.

До зимового утримання доріг підготували 4 124 одиниці спеціальної техніки. Дорожні служби також відремонтували 8,6 млн кв. м дорожнього покриття та заготовили понад 1,3 млн тонн посипкових матеріалів і реагентів.

Окрему увагу приділяють прифронтовим регіонам, де об'єкти критичної інфраструктури залишаються під постійною загрозою російських атак. Крім завершення ремонтів, там мають створювати резерви та забезпечувати можливість швидкого відновлення комунальних послуг у разі нових пошкоджень.

Нагадаємо, на початку серпня готовність житла становила майже 60%. Тоді до зими підготували понад 83 тис. житлових будинків, а готовність котелень також перевищувала 60%.