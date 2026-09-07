Отопительный сезон 2026-2027: сколько домов готово к зиме

По состоянию на начало сентября в Украине к отопительному сезону было подготовлено более 114 тыс. жилых домов, или 79,2% от запланированного количества. Параллельно продолжаются работы на объектах тепло- и водоснабжения и социальной инфраструктуры.

Об этом сообщает Dilo.ua со ссылкой на сообщение Министерства развития общин и территорий Украины.

К работе зимой уже подготовлено 14194 котельные и более 13,3 тыс. км тепловых сетей. Также готово 20,6 тыс. объектов социальной сферы, среди которых школы, детские сады и учреждения здравоохранения.

В системе водоснабжения подготовлено 2900 насосных станций и более 8,3 тыс. скважин.

К зимнему содержанию дорог подготовили 4124 единицы специальной техники. Дорожные службы также отремонтировали 8,6 млн. кв. м дорожного покрытия и заготовили более 1,3 млн. тонн посыпочных материалов и реагентов.

Отдельное внимание уделяется прифронтовым регионам, где объекты критической инфраструктуры остаются под постоянной угрозой российских атак. Кроме завершения ремонтов, там должны создаваться резервы и обеспечивать возможность быстрого восстановления коммунальных услуг при новых повреждениях.

Напомним, в начале августа готовность жилья составляла почти 60%. Тогда к зиме было подготовлено более 83 тыс. жилых домов, а готовность котельных также превышала 60%.