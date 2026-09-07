UA
Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,56

--0,17

EUR

51,79

--0,15

Наличный курс:

USD

44,76

44,60

EUR

52,10

51,82

Экономика
Бизнес
Финансы
Карьера
Война
Общество
Новости
Эксперты
Delo становится Dilo

Delo становится Dilo
Школа малогобизнеса

Школа малого

бизнеса
Ветеранскаяэкономика

Ветеранская
экономика
Partners Projects

Источник
энергии
Туристическая&nbsp;недвижимость

Туристическая 

недвижимость
Лучшиеработодатели 2026

Лучшие
работодатели 2026
Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
ТОП-50 лидеровукраинского бизнеса

ТОП-50 лидеров
украинского бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
ТопФинанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Лідерибізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Категория
Новости
Дата публикации

Отопительный сезон 2026-2027: сколько домов готово к зиме

отопление
Украина готовится к отопительному сезону / Depositphotos

По состоянию на начало сентября в Украине к отопительному сезону было подготовлено более 114 тыс. жилых домов, или 79,2% от запланированного количества. Параллельно продолжаются работы на объектах тепло- и водоснабжения и социальной инфраструктуры.

Об этом сообщает Dilo.ua со ссылкой на сообщение Министерства развития общин и территорий Украины.

К работе зимой уже подготовлено 14194 котельные и более 13,3 тыс. км тепловых сетей. Также готово 20,6 тыс. объектов социальной сферы, среди которых школы, детские сады и учреждения здравоохранения.

В системе водоснабжения подготовлено 2900 насосных станций и более 8,3 тыс. скважин.

К зимнему содержанию дорог подготовили 4124 единицы специальной техники. Дорожные службы также отремонтировали 8,6 млн. кв. м дорожного покрытия и заготовили более 1,3 млн. тонн посыпочных материалов и реагентов.

Отдельное внимание уделяется прифронтовым регионам, где объекты критической инфраструктуры остаются под постоянной угрозой российских атак. Кроме завершения ремонтов, там должны создаваться резервы и обеспечивать возможность быстрого восстановления коммунальных услуг при новых повреждениях.

Напомним, в начале августа готовность жилья составляла почти 60%. Тогда к зиме было подготовлено более 83 тыс. жилых домов, а готовность котельных также превышала 60%.

Автор:
Татьяна Гойденко

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности