В Киеве сформировали резерв горючего на 5 тыс. тонн и запасаются продовольствием

Киев сформировал резервный запас горючего в объеме 5 тыс. тонн для обеспечения бесперебойной работы служб жизнеобеспечения и продолжает наращивать эти ресурсы.

Как пишет Dilo со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщил и. первого заместителя главы КГГА Петр Пантелеев во время брифинга в "Киевинформе".

"На сегодняшний день город сформировал запас горючего в 5 тыс. тонн, и мы продолжаем наращивание. Также идет работа по формированию запасов продовольствия", – сказал он.

Подготовка столицы к отопительному сезону находится на финальной стадии. Готовность систем теплоснабжения превышает 80%, а все профильные службы выполняют запланированные задачи в срок.

"Совместно с Агентством восстановления и представителями правительства мы инспектируем эти объекты. Они технологически очень сложны – это новый опыт в строительстве таких вещей, поскольку они строятся уже с защитой. Убеждены, что количество объектов, которое запланировано на этот год, мы построим", – подчеркнул Пантелеев.

Кроме того, продолжаются работы по обеспечению резервных технологических возможностей столичной системы водоотведения, часть которых уже полностью завершена.

В то же время, в КГГА подчеркивают, что серьезным вызовом для коммунальщиков в процессе подготовки являются постоянные воздушные тревоги.

В августе Киев уже сообщал, что формирует резерв на зиму. Тогда город также пересмотрел логистику поставок продуктов, питьевой воды и товаров первой необходимости. За январь-июль пострадавшим и социальным учреждениям было передано около 100 тонн продовольствия и 500 тыс. товаров первой необходимости.