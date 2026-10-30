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Взлом Binance обвалил крипторынок: ущерб может достичь $6,3 млрд

биткоин, хакер
Китай обвиняет США в воровстве биткоинов. / Shutterstock

Масштабная хакерская атака на криптовалютную биржу Binance усилила давление на цифровые активы. Биткоин подешевел на 3,1% и опустился примерно до $77,3 тыс., в то время как Ethereum, Solana и XRP также продемонстрировали падение. По предварительным оценкам, потенциальный ущерб от инцидента может достигнуть $6,3 млрд.

Как пишет Dilo, об этом информирует Bloomberg.

Во время утренних торгов в пятницу, 30 октября, в Азии стоимость биткоина снизилась на 3,1%. По состоянию на 06:00 по Киеву после частичного восстановления криптовалюта торговалась на уровне около $77,3 тыс .

Негативная динамика охватила и другие крупные цифровые активы. За последние сутки Ethereum потерял около 5% стоимости, Solana подешевела примерно на столько же, а XRP снизился на 7%.

В то же время, токен BNB биржи Binance продемонстрировал противоположную динамику. После падения на 7,6% в четверг он частично отыграл потери и подорожал на 3,4%.

Излом Binance: что известно о масштабной кибератаке

В конце октября 2026 года произошла одна из самых больших кибератак за всю историю криптовалютной индустрии. По данным Bloomberg, потенциальный ущерб от излома системы безопасности Binance может составить $6,3 млрд.

Инцидент вновь подверг сомнению уровень защиты цифровых активов и способность криптовалютных платформ противостоять масштабным киберугрозам . Особую актуальность этот вопрос приобретает на фоне стремления отрасли привлечь институциональных инвесторов и интегрироваться с традиционной финансовой системой.

По предварительным результатам расследования, одним из возможных источников компрометации системы мог стать ноутбук инженера Binance.

Аналитики блокчейн-исследовательской компании TRM Labs связывают атаку с Северной Кореей.

По информации TRM Labs, вечером 29 октября злоумышленники начали выводить миллиарды долларов в криптовалюте из кошельков Binance сразу в десяти блокчейн-сетях. Среди них – Bitcoin, Ethereum, Solana и XRP.

Средства переводили на адреса, которые, по данным аналитиков, контролировал один злоумышленник.

Почему криптовалюты продолжили падение

Слом Binance стал дополнительным фактором давления на рынок, который и до этого демонстрировал негативную динамику. В течение недели инвесторы сокращали вложения в рисковые активы из-за ухудшения макроэкономических настроений и опасений масштабных затрат технологических компаний на искусственный интеллект .

Дополнительное давление на фондовые рынки повлекли за собой финансовые результаты крупных корпораций. В частности, фьючерсы на Nasdaq 100, в которые входят преимущественно технологические компании, снизились на 2,3% после публикации отчетности Amazon.com Inc. и Intel Corp.

Негативные настроения быстро распространились и на криптовалютный рынок.

Большую часть недели биткоин торговался около $80 тыс. Однако дополнительным фактором нестабильности стало истечение срока действия опционных контрактов на платформе Deribit на общую сумму $11 млрд в пятницу.

Сочетание этих обстоятельств усилило давление на криптовалюты и спровоцировало масштабную ликвидацию позиций инвесторов.

Ликвидации на крипторынку достигли $1,3 млрд

По данным Coinglass, за последние 24 часа на криптовалютном рынке принудительно закрыли длинные позиции на общую сумму около $1,3 млрд.

Примечательно, что распродажа произошла, несмотря на приток капитала в американские спотовые биржевые фонды (ETF), ориентированные на биткоин.

С понедельника по среду чистый приток средств в эти инструменты составил $423,7 млн. Таким образом, на рынке наметился разворот тенденции после того, как на прошлой неделе, в четверг и пятницу, инвесторы вывели из биткоин-ETF более $770 млн.

Однако положительная динамика инвестиционных потоков не смогла компенсировать влияние макроэкономических рисков и новостей о масштабной атаке на Binance.

В результате криптовалютный рынок оказался под двойным давлением: инвесторы реагируют как на всеобщую нестабильность финансовых рынков, так и на новые угрозы безопасности цифровых активов.

Накануне 28 октября Чжао призвал пользователей не открывать ссылки в электронных письмах и не загружать вложения. Он предупредил, что угроза может поступать даже от знакомых людей, компьютеры которых незаметно для них заражены вирусами.

Чанпен Чжао основал Binance в 2017 году, но покинул пост гендиректора в 2023-м после соглашения с властями США. Binance – крупнейшая криптобиржа мира, ею широко пользуются и в Украине.

В конце сентября криптобиржа Bitget заявила о хакерской атаке, в результате которой были совершены несанкционированные переводы примерно на $351,6 млн. Атака, вероятно, может быть связана с Северной Кореей.

Автор:
Ольга Опенько

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