Хакеры атаковали Bitget: криптобиржа заявляет о несанкционированных переводах более чем на $351 млн

Криптобиржа Bitget заявила о хакерской атаке, в результате которой были совершены несанкционированные переводы примерно на $351,6 млн. Атака, вероятно, может быть связана с Северной Кореей.

Как пишет Dilo, об этом заявила генеральный директор (CEO) компании Грейси Чен.

Bitget атаковали хакеры

По данным Bitget, системы безопасности биржи обнаружили подозрительные транзакции, после чего команда безопасности активировала протоколы экстренного реагирования.

В компании отмечают, что инцидент не коснулся холодных кошельков. Bitget использует трехуровневую систему хранения активов, а излом, по ее данным, задел лишь часть горячих и теплых кошельков.

После обнаружения несанкционированных переводов Bitget временно приостановила вывод средств. Компания объяснила это необходимостью провести дополнительную проверку систем безопасности.

Пополнение счетов и торговля для этого остаются доступными.

Bitget также заявила, что обнаружила и указала адреса, на которые были совершены подозрительные переводы. Об инциденте сообщили правоохранительные органы и компании, специализирующиеся на блокчейн-безопасности.

По словам биржи, балансы пользователей остаются корректными, а их активы защищены.

Ущерб обещают покрыть из фонда

Bitget заявила, что полный объем потерь в рамках этого инцидента покрывается ее Фондом защиты пользователей. В настоящее время фонд, по данным компании, содержит более $464 млн.

Биржа также пообещала публиковать обновление по ситуации каждый час. Полный отчет с анализом причин инцидента и мерами, которые планируют принять для предотвращения подобных случаев, должны обнародовать в течение 24 часов.

В Bitget отметили, что пока не будут делать выводы относительно конкретного способа осуществления атаки, пока расследование не завершится.

Bitget допускает связь с Северной Кореей

В компании заявили, что атака, вероятно, может быть связана с Северной Кореей.

В то же время официальная позиция биржи по отношению к вектору атаки остается предыдущей. Компания подчеркнула, что окончательные выводы будут сделаны по завершении расследования.

Bitget заявила, что продолжит сотрудничать с правоохранительными органами и специалистами по блокчейн-безопасности по установлению обстоятельств инцидента.

Напомним, криптовалютная биржа Bybit подтвердила излом одного из своих холодных кошельков, в результате чего злоумышленники похитили около $1,5 млрд в криптовалюте.