В Минагрополитики рассказали о ходе посевной: в лидерах аграрии Полтавщины

Украинские сельхозпроизводители на контролируемой Украиной территории по состоянию на 12 мая 2023 года уже посеяли более 3,5 млн га яровых зерновых и зернобобовых культур.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

Отмечается, что за прошлую неделю всего посеяно 1266,9 тыс. га зерновых и зернобобовых культур. В лидерах сельхозтоваропроизводители Полтавщины, которые уже засеяли 179,2 тыс. га.

По данным аграрного ведомства, всего 3 млн 587 тыс. га зерновых и зернобобовых культур посеяли украинские аграрии по состоянию на первую половину мая, из которых:

яровой пшеницы – 246,6 тыс. га;

ярового ячменя – 736,7 тыс. га;

гороха – 131,1 тыс. га;

овса – 141 тыс. га;

кукурузы – 2 265,8 тыс. га;

гречихи – 8,34 тыс. га;

проса – 10,9 тыс. га; и

других зерновых и зернобобовых – 46,92 тыс. га.

Также сахарной свеклы посеяно 204,8 тыс. га, больше всего в Винницкой области — 52 тыс. га. В общей сложности сев этой с/х культуры проводят аграрии 14 областей.

Кроме того, подсолнечник сеют аграрии всех областей, сейчас посеяно – 2 725,6 тыс. га, в лидерах Полтавщина – 357,10 тыс. га.

Сев сои проводят 22 области, уже посеяно 748,8 тыс. га, аграрии Тернопольщины засеяли больше всего - 100,10 тыс. га.

По прогнозам Минагрополитики, в этом году Украина сможет засеять почти столько же площадей, что и в прошлом. Это позволит вырастить минимум вдвое больше, чем потребляют украинцы, а также сохранить экспортный потенциал агросектора на уровне предыдущего года – более $20 млрд.

В то же время, как прогнозируют в ведомстве, аграрии увеличат посевные площади под масличными культурами и частично убавят под зерновыми и кукурузой.