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USDA спрогнозировало падение производства и экспорта украинской пшеницы: на сколько и почему
Министерство сельского хозяйства США (USDA) прогнозирует, что в 2023 году по сравнению с предыдущим производство пшеницы уменьшится на 21%, преимущественно из-за войны с Россией. На фоне более низких производств, соответственно, ожидается падение экспорта из Украины.
Об этом говорится в обзоре USDA.
Таким образом, по оценке министерства, в 2023 году производство пшеницы в Украине упадет до 16,5 млн тонн с 20,9 млн тонн в прошлом году и 33,01 млн тонн в 2021 году.
Урожай других зерновых культур в Украине, вероятно, снизится до 28,67 млн тонн с уровня в 34,06 млн тонн в 2022 году.Подписывайтесь на наш Telegram канал
В разрезе культур прогнозируются следующие результаты: кукурузы будет собрано 22 млн тонн (в 2022 году было 27 млн тонн), ячменя – 5,9 млн тонн (6,18 млн тонн), овса – 350 тыс тонн (390 тыс тонн).
Экспорт пшеницы из Украины в 2023/24 маркетинговом году составит 10 млн. тонн по сравнению с 15 млн. тонн в текущем МГ. Также ведомство опубликовало свой прогноз по экспорту кукурузы: ожидается падение на 16,5 млн тонн по сравнению с 25,5 млн тонн за предыдущий период.
Напомним, по прогнозам Минагрополитики, в этом году Украина сможет засеять почти столько же площадей, что и в прошлом. Это позволит вырастить минимум вдвое больше, чем потребляют украинцы, а также сохранить экспортный потенциал агросектора на уровне предыдущего года – более $20 млрд.
В то же время, как прогнозируют в ведомстве, аграрии увеличат посевные площади под масличными культурами и частично убавят под зерновыми и кукурузой.